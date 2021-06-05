Топовые велобренды в Каталоге: весь мир против США

Источник материала: Onliner Быть лидером — это очень непростая миссия, требующая постоянных и весьма серьезных затрат на исследовательскую деятельность, разработки, маркетинг. Это большая игра, где с большими усилиями нужно оставаться на гребне, а одна ошибка грозит обернуться полным крахом. Мировые велобренды развивают и двигают вперед всю отрасль, благодаря чему приличный велик сегодня — это уже не тот дедушкин «взрослик», который имел две основные опции: скрипеть или не скрипеть. Последние пару десятилетий в авангарде велосипедного прогресса стоят американские супербренды — о них мы рассказывали в прошлый раз. Конкуренцию им стремятся составить велопроизводители со всего мира. Объявляем второй раунд заочного противостояния в топовом сегменте нашего Каталога : весь мир против США.

Топовые велобренды в Каталоге (часть 2)

















Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись случайно на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Giant — это тайваньский велосипедный проект, который родился в тот момент, когда капиталистический Запад осознал все плюсы переноса массового производства в Азию. И первым был американский Schwinn, заключивший с «Гигантом» договор о выпуске продукции на производственных площадях на Тайване. Вскоре в родном Чикаго у «Швинна» дела пошли совсем худо: рабочие заговорили об условиях труда и размере заработной платы, производство остановилось. А вот у азиатского подрядчика, избавленного от подобных диковинных веяний, дела пошли в гору. Потом были голландцы, решившие посотрудничать. Правда, они вскоре вышли из бизнеса, а Giant получил доступ на европейский рынок.

Но с самого начала налицо была разница в подходе к производству, отличающая азиатскую компанию. Открывая все новые производства и выпуская все больше велосипедов, «Гигант» был нацелен на объем, в то время как американцы вкладывались в разработки, а, к примеру, те же итальянцы гордились своей эксклюзивностью.

Преуспели все: бренды из США — безусловные лидеры в плане технологичности своих велосипедов, Giant — один из крупнейших в мире производителей, итальянцы же продолжают гордиться своей эксклюзивностью.

Но азиатский «Гигант» не завоевал бы рынок, выпуская плохие велосипеды. А массовый выпуск в конечном счете позволяет снижать цену. К тому же в нужное время бренд проявляет изрядную смелость, отправляя на рынок инновационный продукт, который поначалу вызывает недоумение, а затем становится предметом восхищения и даже подражания. Так, к примеру, было, когда Giant фактически первым начал по-настоящему массовое производство велосипедов с карбоновыми рамами. Или когда вложился в развитие чисто женских велосипедов, используя для этого суббренд Liv. Причем речь не о «дамках» с заниженной верхней трубой, а о разработке полноценной геометрии женского велосипеда, в том числе гоночного.





В Каталоге почти 250 различных моделей Giant — вот что значит массовость. Представлены все классы от быстрых шоссейников до всепроходимых фэт-байков. Хорош выбор двухподвесов — велосипедов, созданных для по-настоящему сложных спусков. Кстати, такие модели все чаще можно заметить в городе. Логика понятна: если задний амортизатор способен отрабатывать камни да ухабы на горном бездорожье, то с городскими бордюрами он будет справляться так же эффективно. Что сказать: спорный, недешевый, но вполне комфортный вариант.

Из хардтейлов, то есть горных велосипедов без задней амортизации, в бюджетном сегменте выделяется модель Talon: геометрия рамы вполне комфортная, чтобы считать этот велик универсальным, а с учетом популярности данного вида в наших краях этот «Гигант» заслуживает того, чтобы стать бестселлером. Многие бренды придерживаются простой тактики удовлетворения спроса на рынке: один и тот же велосипед, то есть основа, комплектуется оборудованием различного уровня — от начального до продвинутого. В результате имеем вроде бы одну и ту же модель с незначительной разницей в названии, но с принципиально разной ценой. Осталось выбрать, какой именно вариант будет для вас оптимальным. У Talon, кстати, доступны варианты с 27,5- и 29-дюймовыми колесами: первые больше подойдут для относительно спокойного катания по покрытию нормального качества, вторые — для бездорожья.

Шоссейная линейка представлена как легкими TCR, так и аэродинамичными Propel. Традиционно считается, что первый вариант выбирают «горняки», то есть гонщики, которые хорошо едут в подъем. У них самих вес обычно на уровне топ-модели с модного подиума, поэтому к любым лишним граммам на велосипеде отношение самое непримиримое. Аэродинамичные велосипеды предпочтет тот, кто хорош в темповой работе, спринте, в общем тот, кто способен выдавать скоростные участки на относительно пологом рельефе. Нам в этом отношении повезло: в стране любой рельеф — относительно пологий. Так что любителям можно выбирать велосипед исходя из чисто эстетических соображений — никто такой выбор критиковать не станет.





«Куб» всегда был очень уважаемым брендом в Беларуси. Еще бы! Все же любят машины из Баварии, верно? Кстати, головной офис велосипедной компании расположен относительно недалеко от штаб-квартиры BMW, и земляки даже имеют опыт сотрудничества. В частности, специалисты автоконцерна помогали Cube в вопросах окраски велосипедных рам, что теперь активно и вполне оправданно используется в маркетинговых кампаниях немецкого велопроизводителя: окраска традиционно является козырной картой «Куба».

А ведь все началось порядка 30 лет назад с мастерской студента Маркуса Пюрнера, который был молод и которому нужны были деньги. Парень зарабатывал тем, что заказывал в Азии дешевые велосипедные комплектующие, собирал их в каморке на мебельной фабрике своего отца, а затем продавал готовые велосипеды. Поговаривают, что за один год таким образом Маркус реализовал 500 великов. Короче говоря, трудился не покладая рук.

И успех пришел. Производство постепенно разрасталось, обзавелось собственной командой грамотных инженеров, исследовательской лабораторией и стало самостоятельным и вполне прогрессивным по европейским меркам велобрендом. «Куб» пошел американским путем развития, вкладываясь в собственные разработки велосипедных рам и комплектующих. А для того чтобы снизить себестоимость продукции, основное производство было размещено в азиатском регионе. Поэтому Made in Germany — это с определенной долей условности.





Впрочем, опасаться этого не нужно, почти все крупные велопроизводители поступили точно так же. Да и только ли о велобрендах речь? Мы же не испытываем мучительных страданий от того, что все эти «айфоны» делают в Китае? По тем же самым соображениям, кстати. Для сравнения, своим собственным путем пошли итальянские велобренды, которые с гордостью сообщают потенциальным покупателям, что рамы их велосипедов сделаны вручную в Италии. Это прекрасно до тех пор, пока не озвучивается ценник. Переплатить в два раза за Италию — на это не каждый решится.

Таким образом, Cube — это немецкий велосипед, придуманный и разработанный немцами. В Азии по секретным чертежам производятся рамы и комплектующие, после чего все направляется в Германию на сборку и (чаще всего) окраску (ту самую, от BMW). На выходе получается достаточно прогрессивный и весьма качественный продукт, который, впрочем, никогда не отличался низким ценником. «Куб» — изначально дорогой бренд, который никогда и не стремился выпускать дешевые велосипеды. Но своего покупателя эта немецкая компания находит по всему миру, в том числе в нашей стране.

В Каталоге Cube представлен широкой линейкой горных велосипедов, шоссейной моделью Attain, гибридными Hyde, Nature и Cross, туристическим Touring.

Линейка Nature, к примеру, одинаково хорошо подходит как для покатушек по городу, так и для велотуров одного дня куда-нибудь на природу, через проселочные тропы и сухие грунтовки. «Кубы» обычно избегают самых дешевых комплектующих, поэтому на относительно недорогих (по меркам бренда) моделях установлен обвес уровня Shimano Acera — недорогой, «некосячный» и неприхотливый в работе. Уже было сказано, что немцы стремятся производить побольше комплектующих самостоятельно, поэтому и колеса, и всякие рули, и выносы с подседельными штырями будут родные, с логотипом из трех кубиков, что в целом хорошо.

Горные AIM — классическая долгоиграющая линейка Cube. Производитель преуспел в адаптации проверенной годами рамы, слегка изменяя геометрию для использования с 29-дюймовыми колесами или даже для придания велосипеду кроссовой направленности, как в случае с AIM Allroad. Ценник что ни на есть баварский, но и комплектация дорогих моделей соответствующая. Хотя главное достоинство любого велосипеда — рама.

Шоссейники Attain — хороший пример сбалансированности. Алюминиевая рама, которую рано списывать со счетов, спортивная геометрия, карбоновая вилка, дисковые тормоза (главный тренд велоспорта), высокопрофильные обода — велик будет быстрым и достаточно неприхотливым для того, чтобы получить удовольствие от знакомства с этой спортивной дисциплиной.





Велосипедная Швейцария — это брутальные альпийские перевалы, это производство колес высочайшего качества, это Фабиан «Спартак» Канчеллара. И это Scott — бренд с американскими корнями и швейцарской выучкой.

Среди прочей велобратии этот производитель стоит несколько особнячком, потому что бренд не зарождался как велосипедный. В 1950-х американец Эд Скотт разработал новый тип лыжных палок, благодаря чему и стал знаменит, а основанная им компания начала постепенно наращивать выпуск спортивной продукции, среди которой велосипеды далеко не сразу вышли на первый план. Но были по-настоящему удачные разработки. В 1989 году благодаря аэрорулю от Scott, невероятно инновационному в то время, Грег Лемонд выиграл «Тур де Франс». Велосипедный мир даже не пытался скрыть своего удивления. Ту победу называют одной из самых драматичных в истории Большой петли, а швейцарцы до сих пор горделиво упоминают во всех рекламных буклетах, что это был их руль. Что ж, имеют право.





Разумеется, после такого триумфа велопроизводство для бренда вышло на первый план. И добиться удалось многого: велосипеды Scott неоднократно производили фурор благодаря своему низкому весу и изобретениям в MTB-сегменте.

Примечательно, что компании удается совмещать не только выпуск довольно обширной линейки велосипедного оборудования и экипировки (часть выпускается суббрендом Syncros, например колеса, рули и выносы, подседельные штыри), но и изготовление продукции для лыжного спорта, бега, триатлона, даже просто повседневной одежды спортивного стиля. Так что не торопитесь ассоциировать Швейцарию с банками и поражением 0:6 на чемпионате мира по хоккею — они еще и велики классные делают.

В Каталоге уделите внимание модели Aspect. В линейке швейцарцев она считается бюджетным вариантом горного велосипеда без задней амортизации — хардтейла. Алюминиевая рама, дисковые гидравлические тормоза, серьезная амортизационная вилка — на таком велосипеде не страшно отправляться даже в продолжительную покатушку практически по любой местности.

Scale — более продвинутый MTB, ориентированный на опытных спортсменов. Более скоростная геометрия, продуманная трансмиссия от Sram с одной звездой спереди и 12-скоростной кассетой сзади: подобрать нужную передачу — проще простого. Любопытно, что в продвинутых моделях давно отказались от коллекционирования «мертвых» скоростей, когда вперед ставят по три звезды, чтобы велосипед выглядел посолиднее в глазах неискушенных покупателей. Однако это не про Scale! Воздушная вилка от RockShox, дисковая гидравлика, Maxxis Rekon на колесах. Алюминиевая рама сильно облегчает ценник и не особо при этом убивает амбиции велосипедиста, если речь не об олимпийском зачете. Самое время солидно покачать головой — это крутые велосипеды.



