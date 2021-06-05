«Зарплата 250 рублей — на корм уходит больше половины». Как минчанин делит жилье с птицеедами, змеями и ящерицами

Источник материала: Onliner Артем коллекционирует животных экзотических видов с 18 лет. Начал с паука-птицееда — и пошло-поехало. В интернете действительно можно найти все что угодно. Дошло до того, что квартира, где Артем живет с девушкой, превратилась в террариум, а друзья и соседи приходят сюда на экскурсии. Однако все не так сладко: из-за закрытых границ трудно привозить необходимое оборудование, зарплаты не хватает на «людскую» еду, не говоря уже про корма для животных, а если электричество пропадет на несколько дней, бо́льшая часть коллекции может погибнуть. Но его, к счастью для грозных и страшных существ из мира фэнтези, еще не отключают, как воду. Каково это — делить жилище со змеями, скорпионами и ящерицами, читайте в материале Onliner.

Кто такой Артем и зачем ему все это

Артему 27 лет, по образованию он биолог. Любовь к братьям нашим меньшим появилась у молодого человека еще в детстве и подкреплялась телепередачами про животных и книгами про динозавров. В общем-то, книг про ящериц у героя и по сей день достаточно, на стенах висят картины со змеями, чуть рядом — их кожа, а на столе — мозаика с хамелеоном.

— Интерес к животным у меня был всегда. Я смотрел передачи Дроздова и Затевахина, а вместо сказок на ночь просил родных почитать мне про легкие или печень из учебника анатомии. Как все дети, узнал о динозаврах и хотел стать палеонтологом, но, когда повзрослел, понял, что это не для Беларуси. Потом связал свою жизнь с биофаком БГУ, где узнал, что экзотических животных можно держать в квартире и это достаточно просто. Сегодня в моей коллекции около 50 видов, а сосчитать всех особей невозможно: одних тараканов будет несколько тысяч, — рассказывает Артем.

Арахнофобы, простите…













— Сейчас во всем мире «экзотика» по популярности перегоняет котов и собак, так как змей и ящериц не нужно выгуливать, а кормить можно раз в несколько дней. Своего первого паука я завел в 18 лет. Тогда еще жил с родителями, они сперва говорили: «Ой, ну перестань, где ты его возьмешь?» Но паука я нашел…

Покупал по объявлениям в интернете — так моя коллекция доросла до 50 штук. Потом появились тараканы, рептилии, амфибии. Родители сперва относились нормально, а потом просили «успокоиться». Насекомые часто сбегали, бывало, что птицееда находили в кофемашине. И в чем ирония: мама у меня работает в дезинфекции и там травит тараканов, а дома у нее они бегают как питомцы, — с улыбкой продолжает молодой человек.

Коллекция видов (есть исчезающие)

Когда Грюм учил Гарри Поттера смертельному заклинанию «Авада Кедавра», пострадало это безобидное существо. Оно не пищит, не ядовито и в фильме сильно увеличено с помощью компьютерной графики. Настоящее название чего-то среднего между пауком и скорпионом — фрин.





Отдельное место занимают пауки-птицееды — тут они разных видов, цветов и размеров. Некоторые плетут паутину в контейнере от безделья, ведь мухи туда не залетают. Кормежка — строго по расписанию и только с рук хозяина. А острые клыки и злобный оскал они оставляют для чего-то более опасного, чем журналисты. Кормят их жуками из соседней коробки, иногда балуют мышью, но тогда месяц диеты гарантирован. Большая самка стоит 300—400 рублей. Живут птицееды примерно 10 лет, но есть отдельные особи, которые дотянут и до 20.

















К слову, яд у этих пауков имеется, но официально смертей зарегистрировано не было. Он опасен только для аллергиков. О болевых ощущениях во время укуса поведать не сможем: восьмилапые оказались достаточно мирными.

— За восемь лет, что я развожу пауков, меня не укусили ни разу. Те, кто держит дома ядовитых животных, знают, на что идут, ведь человеческий фактор никто не отменял и какая бы ни была техника безопасности, получить укус очень даже вероятно. Поскольку у меня слабый иммунитет, я так не рискую, — рассказывает Артем.

Скорпионы и сколопендры — тоже завсегдатаи фильмов ужасов, но в жизни все куда безобиднее: первый еще слишком мал, и не факт, что его жало вообще пробьет кожу, а вторая предпочитает скрываться на дне контейнера, а не кусаться.







Палочник за свою жизнь меняет внешность без чьего-либо разрешения и обходится без телохранителей. Сперва он выглядит как букашка, напоминающая муравья, затем — как лист, а потом вытягивается и напоминает ветку.









Еще у Артема куча тараканов, непонятных жуков и сверчков. Но, пожалуй, хватит про членистоногих. Переходим к рептилиям. Например, бородатая агама — таких здесь четыре. Эти ящерицы очень серьезны — улыбка не появляется даже при трапезе личинками, которые для них как чипсы. Агамы требуют слишком много финансовых вложений (о них чуть ниже). Укусить ящерица может и до крови, но однозначно проиграет в этом соревновании вашей кошечке.





В другом террариуме живет эублефар. Их у Артема 13, плюс есть отдельный контейнер с кладкой яиц (две новые жизни появились на наших глазах). Стоимость этих ящерок в интернете варьируется от 50 рублей за новорожденных до €3 тыс. за рептилию с уникальной черной расцветкой. Лотерея не сыграла, размножаем еще.

Плюс змеи и лягушки — ну куда же без них. Выделяется из всего этого зоопарка простой рыжий кот.





















«Заработать на этом — нереально»

Финансовая сторона домашнего зоопарка слишком непредсказуема, и, по мнению Артема, заработать деньги, продавая экзотических животных, невозможно: слишком много подводных камней. А самое страшное — отключение электричества, из-за чего можно потерять очень много животных.

— До карантина их разводили куда больше. Сейчас из-за закрытых границ сложно привезти не самих животных, а оборудование для них, так как в Беларуси не всегда есть необходимые вещи, а законодательство многого не учитывает. Министерство охраны природы и ресурсов дает большие штрафы за то, что люди держат «экзотику» без документов или условия не соответствуют их параметрам. Года два назад штраф составлял 500 рублей, причем неважно, большая у тебя коллекция или одна ящерица, — ты заплатишь его в любом случае, там найдут к чему придраться.

Распространенные и простые виды эублефара и бородатой агамы стоят от 30 до 100 рублей, но вот оборудование… Аквариум — 200 рублей, лампочки для обогрева — копейки, ультрафиолетовые лампы — 50 рублей за штуку (их нужно 13), светильники, патроны, корм, витамины и кальций, без которого животное заболеет. В итоге выходит, что само животное стоит 30 рублей, а оборудование для него — больше 1000.





Когда отключается электричество, мы плачем. Если лампочки не светят пару часов, с животными ничего не случится, но на работе, куда я перевез своих питомцев, чтобы показывать их детям, электричество отключили на неделю. Из-за этого много животных и кладок погибло. Ущерб потом никак не отсудить, поскольку все сводится к одному: ты хозяин — твои проблемы.





Я работаю зоологом на полставки, так как на уход за животными нужно время. На одну только кормежку я трачу три часа. Зарплата — 250—300 рублей, на корм для животных уходит 100 рублей в месяц. Живем вместе с девушкой, чуть что, она помогает. Летом проще: мы собираем растения, моем и кормим ими животных. Еще одна финансовая яма — поход к ветеринару: за один осмотр и пару анализов — 150 рублей. А если случится что-то серьезное, то перед человеком стоит выбор: либо отдать за полное лечение около 300 рублей, либо купить новую ящерицу за 30. Но я всегда иду до конца и стараюсь помочь своему питомцу.

Люди, которые занимаются разведением этих животных, не зарабатывают больших денег, ведь, чтобы заработать хотя бы 1000 рублей, надо тратить все 12 часов, это становится полноценной работой, только еще ты не можешь никуда уехать. Трудно подсчитать, сколько стоит моя коллекция, но я уверен, что в итоге она будет стоить больше, чем я в нее вложил, — просто потому, что взрослые особи ценятся выше. Я потратил уже несколько тысяч долларов, точнее сказать не могу, — продолжает Артем.





Плюсы и минусы содержания домашнего зоопарка

Плюсы:

Яйца в доме не только куриные.

Перестаешь боятся сенокосцев, ужей и гигантских мотыльков.

Новые знания, которые могут пригодиться в отпуске в тропической местности.

Это просто интересно — почувствовать себя Николаем Дроздовым.

Минусы:

Звуки хоть и натуральные, но «пение» некоторых сверчков станет аналогом музыкальной пытки ЦРУ.

Запах тоже есть, но вы привыкнете.

Питомцы будут обезличенными. Дать имя каждому таракану, а еще и запомнить их — увы, это невозможно.

Если вы разленились, кормить зверинец придется до двух ночи.

Эмоциональная нагрузка, когда звери заболевают или умирают.

Возможно, вы будете чесаться, но тоже свыкнетесь.

Разговоры о мире животных, в котором мы существуем

Но почему выбор пал на рептилий, пауков и амфибий? Они же неэмоциональные, да и поиграть с ними особо не получится. Какой вообще в этом кайф?

— У рептилий и амфибий нет коры головного мозга, которая отвечает за эмоции, но они достаточно разумны, чтобы узнавать своего хозяина. За ними интересно наблюдать, когда они делят территорию. У них раздувается борода, сама ящерица становится очень яркой и всем своим видом показывает, что это место — ее.





В обществе любят обсудить коварство зоопарков: мол, там зверям вырывают зубы и когти, клетки метр на метр, а некоторые звери и вовсе доживают свои дни в мучениях и страдании. Но Артем так не считает и выступает за то, чтобы животные «сидели».

— В зоопарках проводят исследования, снимают документальные фильмы и сохраняют исчезающие виды. Когда люди говорят, что животным в зоопарке плохо, — знаете, на самом деле это не так. Если льва в дикой природе будут кормить, как в вольере, то он и с того места не сдвинется. Зоопарку важно создать хорошие условия для своих зверей, и если они размножаются — это большое достижение. Еще есть миф, что в зоопарках змеям вырывают зубы, — это неправда, так как зубы ей нужны, чтобы было проще переваривать пищу, да и вырастут они быстро,— рассказывает молодой человек.

«Отдаю зверушку, только когда человек сдаст мне экзамен»

— Я не продаю животных, но могу отдать, если человек увлеченный. Выдам литературу и попрошу создать для зверька условия, а потом он мне расскажет, как будет ухаживать за питомцем и кормить его. Если все хорошо, отдам, но на этом этапе отваливается 90% желающих. Только так я даю сам себе гарантию, что с животным все будет хорошо.









Бывало и такое, что люди угрожали в соцсетях, писали, что мои звери опасны, и грозились поджечь квартиру. Но, когда я спрашиваю: «А в чем опасность?» — говорят: «Вот мне рассказали…» Или еще чего-то вычитал. Ну бред же. Мой друг тоже занимается разведением экзотических животных — ему угрожали, чуть не побили, вызывали на него милицию, шины в колесах пробивали. Почему люди так относятся? Скорее всего, из-за страха и незнания. И даже когда объясняешь им, что тот же птицеед не опасен для человека, отказываются в это верить.