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Обзор смартфона Realme 8 Pro. Три «против» и шесть «за»

05.06.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Realme 8 Pro метит в средний ценовой сегмент. Смартфон, который по сравнению с предшественниками сильно не улучшили, а где-то даже и урезали. Мы проходили с этим аппаратом как с основным неделю. И выделили шесть причин, по которым аппарат будет вам очень интересен, и три, которые от него могут оттолкнуть. 

Сразу оговоримся, что в предыдущих поколениях realme 6 и 7 стоит один и тот же чип, который задействован и в «восьмерке». Из Pro-серии нагло убрали экран на 90 Гц. Емкость аккумулятора осталась такой же, как в Realme 7 Pro. Давайте посмотрим на этот смартфон, будто прошлых поколений не существовало.

Смартфон Realme 8 Pro 6GB/128GB (черный панк)
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
899 р.
11 предложений
Смартфон Realme 8 Pro 8GB/128GB (бесконечный синий)
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
950 р.
7 предложений
Смартфон Realme 8 Pro 8GB/128GB (бесконечный черный)
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
950 р.
2 предложения
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Смартфоны Realme в Каталоге Onliner

Три «против»

Звук в беспроводных наушниках словно из глухой бочки. Коррекция настроек и сторонние приложения ситуацию не изменили. Тестировали в трех разных моделях наушников — ситуация везде схожая. Правда, у некоторых владельцев Realme 8 Pro такой проблемы не наблюдается.

60 Гц на экране вместо 90 Гц. На более высокую частоту обновления все уже подсели как на иглу. Тем не менее, интерфейс работает шустро, оптимизация отличная.

Основной и разговорный динамики. У основного нет стерео, он сырой, а разговорный — тихий. Постоянно хочется сделать громче, но уже некуда.

Шесть «за»

Фотовозможности — это первый и главный плюс Realme 8 Pro. Мы считаем, что это лучшие возможности в съемке в своем бюджете на данный момент. Тут модуль на 108 Мп, но не в них счастье. Главное — это размер матрицы, софт.

Автономность хорошая и нестыдная. Замеры показывают день и 15 часов работы смартфона.

Зарядка в комплекте на 65 Вт может заряжать даже некоторые ноутбуки. Полная зарядка Realme 8 Pro от 0% до 100% у нас заняла 45 минут.

Система и смартфон в целом работают стабильно. Обкатанный чип и оптимизация приводят к тому, что скроллинг доставляет удовольствие, приложения из оперативной памяти не вылетают.

Мало кто знаком с оболочкой Realme UI: в ней есть все необходимое и даже больше. Возможности персонализации очень широкие, огромное количество настроек безопасности, умные сервисы, удобные инструменты, клонирование приложений и т. д. Из многих Android-оболочек взяли только лучшее.

Ну и, конечно, NFC. Куда уж без него.

Смартфон Realme 6 Pro 8GB/128GB международная версия (красная молния)
12 отзывов
Android, экран 6.6" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
739 р.
26 предложений
Смартфон Realme 6 4GB/128GB международная версия (синий)
22 отзыва
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
569 р.
25 предложений
Смартфон Realme 7 Pro RMX2170 8GB/128GB (матовый серебряный)
6 отзывов
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
899 р.
9 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Realme в Каталоге Onliner

 
 
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Realme 8 Pro метит в средний ценовой сегмент. Смартфон, который по сравнению с предшественниками сильно не улучшили, а где-то даже и урезали. Мы проходили с этим...
 
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