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Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

05.06.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пословица «Счастье не в деньгах» (а в их количестве) действует не только в отношении людей, но и в более глобальном смысле. Почему страны, напичканные природными ресурсами, будто шкатулка с драгоценностями, часто живут в нищете? При этом другие государства вообще не имеют полезных ископаемых и при этом возглавляют всевозможные рейтинги по уровню жизни населения. Объясняем на пальцах такое экономическое понятие, как проклятие ресурсов, и почему одни смогли от него избавиться, а другие — нет.

Почему Южная Африка и Венесуэла никак не выберутся из нищеты

У многих еще со времен школы остались вопросы, почему Африка, богатая самыми разными ископаемыми и освободившаяся от колониального прошлого, так и не сделала ожидаемый рывок вперед. Казалось бы, вот теперь есть все для экономического роста, но увы: это и сейчас десятки воющих между собой бедных государств.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

К самым отстающим африканским странам чаще всего относят Демократическую Республику Конго, Анголу, Габон и Замбию. И в каждой из них — целые залежи ископаемых.

К примеру, Демократическая Республика Конго (а как мы знаем, ни одна истинно демократическая страна не станет называться «демократической», пример с ГДР и КНДР — тому подтверждение) располагает алмазами, золотом, серебром, малахитом, кобальтом, медью, нефтью и природным газом. С 1960 года ДРК перестала быть колонией Бельгии, но так и осталась в списке беднейших стран. По уровню ВВП на душу населения она находится на 185-м месте в мире.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Республика Ангола в Южной Африке имеет месторождения нефти, алмазов, железной руды, фосфатов, золота, меди, урана, природного газа и много чего еще. А по добыче нефти на Африканском континенте она уступает лишь Нигерии. И при этом Ангола — слаборазвитое аграрное государство, где 8 из 10 жителей работают на плантациях и при этом испытывают нехватку продовольствия. Доходы 70% жителей страны составляют менее $2 в день.

Впрочем, проклятие распространяется не только на Африку. У Венесуэлы (Южная Америка) самые большие запасы нефти в мире — 17,5% мировых доказанных объемов. Вывоз нефти дает стране около 90% всего экспорта, в то время как остальные отрасли практически не развиваются. В итоге толку от такого природного богатства немного: каждый третий житель страны — безработный, минимальный размер оплаты труда — $2,5 в месяц, а прогноз по росту цен на 2020—2021 годы — 15 000% в год.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

У России ситуация на фоне Венесуэлы или Анголы не такая катастрофическая, но все богатство огромной страны сосредоточено в нескольких городах, в то время как многие другие живут за чертой бедности. И хотя Россия является мировым лидером по добыче нефти и газа, она также славится низкими зарплатами, коррупцией, отсутствием модернизации производства и тотальной зависимостью экономики от мировых цен на природные ископаемые.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Что такое проклятие ресурсов и как оно работает

Вопросы о том, как природные ресурсы превращаются из сокровищ в проклятие страны, терзали экономистов еще в 1980-е. А вот сам термин «проклятие ресурсов» впервые использовал английский экономист Ричард Аути в 1993 году. Он обозначает ситуацию, при которой государства, богатые сырьем, в экономическом развитии часто уступают странам с небольшими ресурсами. С тех пор были сотни экономических дебатов на эту тему: одни признают термин, другие отрицают его.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Причин такой «несправедливости» в отношении богатых ископаемыми государств много, и все они очень тесно переплетены. Основные проблемы заключаются в том, что высокие доходы от продажи ресурсов страны — в чистом виде удача. А значит, есть соблазн расслабиться и просто делать деньги, не тратясь на модернизацию оборудования, обучение работников и создание условий для расширения.

«Самым большим капиталом страны являются ее люди с их мастерством, опытом и побуждениями к полезной экономической деятельности»,говорил нобелевский лауреат с белорусскими корнями Саймон Кузнец. А теперь представьте, что происходит с человеческими ресурсами в бедной стране, которая вдруг нашла у себя залежи алмазов или природного газа. Зарплаты в добывающей промышленности могут быть в десятки раз выше зарплат в других отраслях. Поэтому человек с задатками отличного врача с большой долей вероятности пойдет работать в шахту, а здравоохранение при этом потеряет лучшие кадры. Правящая элита также отправляет туда на работу брата, свата и тещу, что самой отрасли тоже на пользу не идет.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

В отличие от бедных ресурсами стран, богатые ими государства пренебрегают развитием и улучшением качества образования. Увы, в долгосрочной перспективе это имеет катастрофические последствия. Согласно недавним исследованиям, в некоторых провинциях упомянутой выше Демократической Республики Конго 80% учеников третьего класса не могут прочесть ни одного слова.

Хотя бриллианты намного выше в цене, чем необработанные камни, добывающие их страны продолжают экспортировать именно необработанные, потому что на качественную шлифовку не хватает ни специалистов, ни ресурсов.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Кроме того, наличие обширных ресурсов ситуацию с занятостью почти никак не исправляет. Например, в Ботсване с 1980 по 2000 год добывающая промышленность обеспечивала 40% ВВП и при этом всего 4% рабочих мест. Остальное трудоспособное население было представлено или безработными, или работающими в сельском хозяйстве за маленькую зарплату. Ведь зачем вкладываться в производство компьютеров, если нефть приносит столько денег?

Там, где есть несметные богатства, всегда будут конфликты из-за социального неравенства. Каждая сторона пытается заполучить «лакомый кусочек» себе — отсюда часто возникающие вооруженные конфликты в регионах, добывающих ресурсы. Есть даже экономическая формула: если доля экспорта природных ресурсов страны достигает 25% ВВП и более, вероятность вооруженного конфликта составляет 33%, а при доле экспорта 5% ВВП он снижается до 6%.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

В результате вооруженных конфликтов управленцами часто становятся не самые умные, а самые сильные — со всеми вытекающими последствиями. Это подтягивает за собой следующую проблему — теневой экспорт и коррупцию. Любой уважающий себя диктатор в небогатом регионе страдает комплексом бедного ребенка, думая примерно так: «В детстве у меня игрушки были прибиты к потолку, поэтому сейчас я все наверстаю». Поэтому гигантские доходы от продажи нефти идут в первую очередь на аквадискотеки, а алмазы — в закрома правящей верхушки и приближенных, но не на развитие экономики страны. И чем больше потребление, тем больше аппетиты и затраты.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Следующая причина — постоянные колебания цен на природные ресурсы. Допустим, вы Ангола, и около 90% бюджета у вас — это доходы от продажи нефти и алмазов. Вы просто не можете нормально планировать бюджет страны, потому что предугадать колебания цен на ту же нефть невозможно наверняка. Например, баррель сырой нефти в 1999 году стоил порядка $10, в 2008-м — $140, а в начале 2009-го — $50.

Совокупность этих и других причин приводит к тому, что богатые природными ресурсами страны часто наиболее тоталитарные, коррумпированные и в итоге… бедные. Как однажды с грустью констатировал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, «лучше бы мы открыли воду».

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Почему одни смогли заработать на алмазах, а другие — нет

Природа распределила свои богатства очень неравномерно, и большинство из них оказалось в авторитарных исламских странах (но это не причина, а следствие). Из государств, богатых ресурсами и миновавшими проклятую ловушку, можно назвать Норвегию, Канаду, Австралию, Чили, Малайзию и Ботсвану.

Что, Ботсвана? Да, это крохотное африканское государство, 70% площади которого занимает пустыня, справилось с «проклятьем ресурсов». Хотя эта страна — родина наиболее чистых и дорогих в мире алмазов: именно здесь нашли самый большой в мире алмаз «Наш свет» весом 222 грамма.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Когда государство обрело независимость от Британии, в нем было 22 человека с высшим образованием и около 15 километров покрытых асфальтом дорог. Однако за последующие 60 лет случилось почти чудо: Ботсвана смогла стать одной из самых развитых стран региона. Для этого всего-то и нужно было, что развивать образование и другие отрасли экономики, а также ввести новое политическое устройство — демократическую республику с многопартийной системой, где любого неугодного чиновника можно сменить путем голосования. К слову, именно политическое устройство большинство экономистов называют этакой прививкой от «проклятых ресурсов». Но насколько легко это понять, настолько же нелегко реализовать.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Какие еще методы оказались эффективными? Как ни странно, чем меньше размер компаний экспортного сектора и чем больше среди них частников, тем лучше. На практике государственные монополии убивают конкуренцию и создают благоприятную почву для коррупции.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Не менее успешно работает ставка на образование и диверсификацию производства, иногда принося даже больше пользы, чем золотые рудники и нефтяные вышки. Например, бедные ресурсами Тайвань, Сингапур, Гонконг и Южная Корея сделали упор на качественное образование. Оно в итоге и увело их экономику настолько далеко вперед, что даже появился новый термин — «восточноазиатские тигры». Здесь руководствуются принципом «Нет природных ресурсов — вкладывай в человеческие». Поэтому программирование, атомная энергетика, пошив одежды, судоходство и иностранные инвестиции в сухом остатке принесли этим государствам куда больше пользы, чем алмазы дали ЮАР.

Проклятие ресурсов. Почему страны с большим запасом алмазов, нефти и золота никак не могут разбогатеть

Фото: Reuters/Damir Sagolj, Tatyana Makeyeva, Siphiwe Sibeko, Zohra Bensemra, Kevin Lam, Heo Ran, Latin America News Agency, Vberger, defenseimagery.mil, Philimon Bulawayo, Getty Images, Алексей Матюшков

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Пословица «Счастье не в деньгах» (а в их количестве) действует не только в отношении людей, но и в более глобальном смысле. Почему страны, напичканные природными...
 
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