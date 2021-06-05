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Слой пыли на подоконнике, кусочек лимона за 1 рубль. Что не так? Тестируем новые заведения Минска
Источник материала: Onliner
Летний сезон наступил, и в ближайшее время в Минске случится много гастрономических открытий. Сегодня посетим майские новинки: Vietnam Cafe с домашней вьетнамской кухней, Wine&Pinsa с вином и пинсой, Buonissimo с вином и итальянскими закусками. В качестве эксперта — как всегда, обозреватель заведений и fashion-журналист Onliner
Vietnam Cafe на Независимости, 40
Вьетнамская кухня в Минске переживает свои лучшие времена. Родившись в злачных точках на открытых рынках, она понемногу перебралась в центральные и проходимые локации города. Суп фо бо занял прочное местечко в сердцах минчан, а булочки бао перестали быть неопознанными мягкими объектами.
Новое кафе традиционной вьетнамской кухни открылось прямо на площади Победы — лучше места для общепита просто невозможно придумать. Трафик льется и из метро, и из парка, и из расположенных рядом университетов.
Интерьер заведению достался от работавшего здесь ранее кафе «Хинкали Искали» и обновился только с помощью вьетнамских штучек типа красного фонарика у барной стойки и тематических картин.
Помещение подвальное, а значит, света проникает мало. Внутри темно и не то чтобы уютно. Кстати, хозяин заведения — Буй Ши Нинь, который живет в Минске уже более 30 лет, частенько сидит в своем кафе и следит за реакцией гостей и работой официантов.
На вывеске написано «домашняя кухня», и понятно, что речь идет о вьетнамской домашней кухне. В первую очередь она ассоциируется с супом фо бо. Как и во многих других вьетнамских кафе, его тут наливают литрами. Есть небольшой выбор воков. Цены в обеденном меню — от 5 до 11 рублей.
Основное меню недешевое. Например, вок с креветками стоит 15 рублей, но креветок в нем немного, и они маленькие. Сам вок приносят неострым, так что если любите поострее, сразу предупредите об этом официанта. Блюдо подается на плоской тарелке и смотрится не так эстетично, как в пиале или в специальной одноразовой упаковке.
Фо сао с креветками — 15 рублей
Из десертов — только некий «Че». Оказалось, что это традиционный вьетнамский десерт, который выглядит как водичка с добавлением фруктов, желе, семян, орехов и льда. Здесь «Че» состоит из подслащенной воды, кокосового молока, семян чиа, желе и кусочков манго или киви. Фруктов критически мало, зато желе не пожалели. Вообще, это был странный экспириенс. Вкусовые рецепторы белорусов знатно удивятся сочетанию сладкой водички и кусочков желе. Но попробовать стоит.
«Че» с кусочками желе — 7,5 рубля
Воду приносят бесплатно, если попросить, а вот кусочек лимона — это уже другой вопрос. Лимоны бесплатно на дороге не валяются, поэтому здесь маленький ломтик оценен в 1 рубль.
Вода — бесплатно, лимон — 1 рубль
Вывод. Впечатления от посещения остались странные. Определенно, есть диссонанс между форматом кафе и доставшимся в наследство интерьером. Вьетнамская кухня ассоциируется с чем-то дешевым, но здесь цены вполне себе столичные, что и понятно, ведь стоимость аренды наверняка тоже чересчур столичная. Еда аутентичная, без попытки угодить белорусскому вкусу, и это хорошо. Хозяин заведения так волнуется за свое детище, что хочется пожелать ему удачи и вернуться еще разок за чем-то супернеобычным.
Посетите ли вы Vietnam Cafe?
Wine&Pinsa на Революционной, 24
Это часть весьма интересной истории. Суть такова: известный минский ресторатор Алексей Садовой решил податься в гостиничный бизнес и задумал на Революционной амбициозный проект под названием Zalkind Hotel. Проект состоит, собственно, из отеля и трех заведений: дорогого Zalkind Kitchen, винно-демократичного Wine&Pinsa и бара с богохульским названием Padre/cantina&bar.
Идем в Wine&Pinsa. Одна из черт заведений, принадлежащих опытным рестораторам, — качественный, выверенный, дорогой интерьер. Тут с ним все окей. Видно, что вложено много профессиональных сил и денег. Помещение витиеватое: состоит из нескольких маленьких залов и уголков. Если выберете местечко на подоконнике, учтите, что будет неудобно — некуда деть ноги. Вокруг много бутылок с винишком и посудой, так что двигайтесь аккуратно, чтобы случайно не разбить.
Официантка мило проводит экскурсию по помещениям. В одном из них есть открытая кухня. Можно посмотреть, как симпатичные парни в костюмах поваров лепят пинсы. Бросается в глаза, что персонал молодой. Кстати, сюда перетекла часть команды закрывшегося бара Svobody 4.
В Wine&Pinsa подают пинсу и закуски к вину. С ценами не мелочились: стоимость пинсы доходит до 27 рублей. Сто грамм оливок — 9 рублей. Хотите посмеяться? Закажите закуску из сыров и получите тарелку с одним маленьким кусочком горгонзолы, пекарино, половинкой вяленой хурмы, одним фиником и каплей меда. За минималистичный натюрморт придется заплатить 20 рублей. Бокал вина — от 14 рублей. В оправдание цен надо сказать, что винная карта не простая, а для гурманов.
По сути, пинса — это та же пицца, но прямоугольной формы. Тесто — более твердое, с пузырьками. Начинки пинсы, как правило, более разнообразны и необычны. Все позиции в меню звучат очень аппетитно. Советуем пинсу с печеными овощами: овощи нежнейшие, соус к месту, все идеально.
Вывод. Это во всех смыслах стильное заведение. Логичный результат многолетней деятельности талантливого ресторатора и хорошей команды. Сюда вполне может стечься публика закрытого «Винного шкафа» и Svobody 4. Будьте готовы, что за атмосферу нужно платить.
Посетите ли вы кафе Wine&Pinsa?
Buonissimo на Карла Маркса, 20
Что делает человек, который хочет открыть кафе? Чекает помещения на самых козырных улицах Минска, в числе которых — Карла Маркса. Но суть в том, что даже если улица людная, не факт, что заведение выстрелит. Порой рестораторы забывают про другие составляющие востребованного общепита. Посмотрим, учтены ли они в новом Buonissimo.
Интерьер — воплощение Италии. Много кирпича, фреска, античные элементы, лепнина, арочные окна, растения, глубокие цвета. Специфика залов такова, что здесь кулуарно и темно даже в светлое, солнечное время.
В целом уютно. Но не покидает ощущение, что за чистотой заведения следят очень редко: на подоконнике слой пыли, в туалете неопрятно. И это несмотря на то, что кафе открылось буквально месяц назад.
По названию понятно, что направленность кафе и кухни — итальянская. Слово buonissimo переводится как «это очень хорошо». Правда, владелец не имеет отношения к Италии, и на идею открыть свое заведение его натолкнул итальянский друг. По задумке, сюда нужно приходить за бокалом вина и винными закусками — брускеттами, круассанами, десертами.
Берем меню: действительно, купить можно исключительно закуски. Из интересного — круассаны с начинками, но их не оказалось в наличии. Так как вино не входило в наши планы в тот день, выбор еды практически полностью иссяк. Пришлось взять стандартное пирожное от столичной пекарни, каковых полно в самых разных кофейнях. Поэтому о мастерстве повара Buonissimo сказать нечего.
Пирожное с ягодами — 6 рублей
В кафе есть зона баршопа: можно купить бутылку вина, сыры, прошутто, соленья с собой. В этом отделе цены магазинные, а вот вино по бокалам стоит стандартно, как и в других заведениях, — от 12 рублей.
Вывод. Место не про еду, а исключительно про выпить. Уютное местечко для интимной встречи без лишних посторонних взглядов. Стоит фортепиано, а значит, возможно, будут вечера живой музыки.
Посетите ли вы кафе Buonissimo?
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