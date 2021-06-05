Слой пыли на подоконнике, кусочек лимона за 1 рубль. Что не так? Тестируем новые заведения Минска

Источник материала: Onliner Летний сезон наступил, и в ближайшее время в Минске случится много гастрономических открытий. Сегодня посетим майские новинки: Vietnam Cafe с домашней вьетнамской кухней, Wine&Pinsa с вином и пинсой, Buonissimo с вином и итальянскими закусками. В качестве эксперта — как всегда, обозреватель заведений и fashion-журналист Onliner Лора .





Vietnam Cafe на Независимости, 40

Вьетнамская кухня в Минске переживает свои лучшие времена. Родившись в злачных точках на открытых рынках, она понемногу перебралась в центральные и проходимые локации города. Суп фо бо занял прочное местечко в сердцах минчан, а булочки бао перестали быть неопознанными мягкими объектами.





Новое кафе традиционной вьетнамской кухни открылось прямо на площади Победы — лучше места для общепита просто невозможно придумать. Трафик льется и из метро, и из парка, и из расположенных рядом университетов.

Интерьер заведению достался от работавшего здесь ранее кафе «Хинкали Искали» и обновился только с помощью вьетнамских штучек типа красного фонарика у барной стойки и тематических картин.

Помещение подвальное, а значит, света проникает мало. Внутри темно и не то чтобы уютно. Кстати, хозяин заведения — Буй Ши Нинь, который живет в Минске уже более 30 лет, частенько сидит в своем кафе и следит за реакцией гостей и работой официантов.















На вывеске написано «домашняя кухня», и понятно, что речь идет о вьетнамской домашней кухне. В первую очередь она ассоциируется с супом фо бо. Как и во многих других вьетнамских кафе, его тут наливают литрами. Есть небольшой выбор воков. Цены в обеденном меню — от 5 до 11 рублей.















Основное меню недешевое. Например, вок с креветками стоит 15 рублей, но креветок в нем немного, и они маленькие. Сам вок приносят неострым, так что если любите поострее, сразу предупредите об этом официанта. Блюдо подается на плоской тарелке и смотрится не так эстетично, как в пиале или в специальной одноразовой упаковке.



Фо сао с креветками — 15 рублей





Из десертов — только некий «Че». Оказалось, что это традиционный вьетнамский десерт, который выглядит как водичка с добавлением фруктов, желе, семян, орехов и льда. Здесь «Че» состоит из подслащенной воды, кокосового молока, семян чиа, желе и кусочков манго или киви. Фруктов критически мало, зато желе не пожалели. Вообще, это был странный экспириенс. Вкусовые рецепторы белорусов знатно удивятся сочетанию сладкой водички и кусочков желе. Но попробовать стоит.



«Че» с кусочками желе — 7,5 рубля





Воду приносят бесплатно, если попросить, а вот кусочек лимона — это уже другой вопрос. Лимоны бесплатно на дороге не валяются, поэтому здесь маленький ломтик оценен в 1 рубль.



Вода — бесплатно, лимон — 1 рубль

Вывод. Впечатления от посещения остались странные. Определенно, есть диссонанс между форматом кафе и доставшимся в наследство интерьером. Вьетнамская кухня ассоциируется с чем-то дешевым, но здесь цены вполне себе столичные, что и понятно, ведь стоимость аренды наверняка тоже чересчур столичная. Еда аутентичная, без попытки угодить белорусскому вкусу, и это хорошо. Хозяин заведения так волнуется за свое детище, что хочется пожелать ему удачи и вернуться еще разок за чем-то супернеобычным.

Посетите ли вы Vietnam Cafe?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да Нет

Wine&Pinsa на Революционной, 24

Это часть весьма интересной истории. Суть такова: известный минский ресторатор Алексей Садовой решил податься в гостиничный бизнес и задумал на Революционной амбициозный проект под названием Zalkind Hotel. Проект состоит, собственно, из отеля и трех заведений: дорогого Zalkind Kitchen, винно-демократичного Wine&Pinsa и бара с богохульским названием Padre/cantina&bar.





Идем в Wine&Pinsa. Одна из черт заведений, принадлежащих опытным рестораторам, — качественный, выверенный, дорогой интерьер. Тут с ним все окей. Видно, что вложено много профессиональных сил и денег. Помещение витиеватое: состоит из нескольких маленьких залов и уголков. Если выберете местечко на подоконнике, учтите, что будет неудобно — некуда деть ноги. Вокруг много бутылок с винишком и посудой, так что двигайтесь аккуратно, чтобы случайно не разбить.



















Официантка мило проводит экскурсию по помещениям. В одном из них есть открытая кухня. Можно посмотреть, как симпатичные парни в костюмах поваров лепят пинсы. Бросается в глаза, что персонал молодой. Кстати, сюда перетекла часть команды закрывшегося бара Svobody 4.









В Wine&Pinsa подают пинсу и закуски к вину. С ценами не мелочились: стоимость пинсы доходит до 27 рублей. Сто грамм оливок — 9 рублей. Хотите посмеяться? Закажите закуску из сыров и получите тарелку с одним маленьким кусочком горгонзолы, пекарино, половинкой вяленой хурмы, одним фиником и каплей меда. За минималистичный натюрморт придется заплатить 20 рублей. Бокал вина — от 14 рублей. В оправдание цен надо сказать, что винная карта не простая, а для гурманов.





По сути, пинса — это та же пицца, но прямоугольной формы. Тесто — более твердое, с пузырьками. Начинки пинсы, как правило, более разнообразны и необычны. Все позиции в меню звучат очень аппетитно. Советуем пинсу с печеными овощами: овощи нежнейшие, соус к месту, все идеально.









Вывод. Это во всех смыслах стильное заведение. Логичный результат многолетней деятельности талантливого ресторатора и хорошей команды. Сюда вполне может стечься публика закрытого «Винного шкафа» и Svobody 4. Будьте готовы, что за атмосферу нужно платить.

Посетите ли вы кафе Wine&Pinsa?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да Нет

Buonissimo на Карла Маркса, 20

Что делает человек, который хочет открыть кафе? Чекает помещения на самых козырных улицах Минска, в числе которых — Карла Маркса. Но суть в том, что даже если улица людная, не факт, что заведение выстрелит. Порой рестораторы забывают про другие составляющие востребованного общепита. Посмотрим, учтены ли они в новом Buonissimo.





Интерьер — воплощение Италии. Много кирпича, фреска, античные элементы, лепнина, арочные окна, растения, глубокие цвета. Специфика залов такова, что здесь кулуарно и темно даже в светлое, солнечное время.

В целом уютно. Но не покидает ощущение, что за чистотой заведения следят очень редко: на подоконнике слой пыли, в туалете неопрятно. И это несмотря на то, что кафе открылось буквально месяц назад.















По названию понятно, что направленность кафе и кухни — итальянская. Слово buonissimo переводится как «это очень хорошо». Правда, владелец не имеет отношения к Италии, и на идею открыть свое заведение его натолкнул итальянский друг. По задумке, сюда нужно приходить за бокалом вина и винными закусками — брускеттами, круассанами, десертами.







Берем меню: действительно, купить можно исключительно закуски. Из интересного — круассаны с начинками, но их не оказалось в наличии. Так как вино не входило в наши планы в тот день, выбор еды практически полностью иссяк. Пришлось взять стандартное пирожное от столичной пекарни, каковых полно в самых разных кофейнях. Поэтому о мастерстве повара Buonissimo сказать нечего.







Пирожное с ягодами — 6 рублей

В кафе есть зона баршопа: можно купить бутылку вина, сыры, прошутто, соленья с собой. В этом отделе цены магазинные, а вот вино по бокалам стоит стандартно, как и в других заведениях, — от 12 рублей.

Вывод. Место не про еду, а исключительно про выпить. Уютное местечко для интимной встречи без лишних посторонних взглядов. Стоит фортепиано, а значит, возможно, будут вечера живой музыки.

Посетите ли вы кафе Buonissimo?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да Нет

Читайте также: