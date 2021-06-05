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Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов
Источник материала: Партизан
Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности.
Фото: эвакуация участника ультрамарафона в Китае (twitter.com/Mundo_News)
Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен,
Об этом
В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях.
Однако пока не известно, как долго продлится запрет.
Напомним, в конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате плохих погодных условий погиб 21 спортсмен. 151 из 172 участников ультрамарафона удалось эвакуировать. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.
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Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности.
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