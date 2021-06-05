Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов





Фото: эвакуация участника ультрамарафона в Китае (twitter.com/Mundo_News)





пишет РБК-Украина. Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен,РБК-Украина.





сообщает BBC. Об этомBBC.





В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях.





Однако пока не известно, как долго продлится запрет.





Напомним, в конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате плохих погодных условий погиб 21 спортсмен. 151 из 172 участников ультрамарафона удалось эвакуировать. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.