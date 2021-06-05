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Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов

05.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности.


Фото: эвакуация участника ультрамарафона в Китае (twitter.com/Mundo_News)

Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен, пишет РБК-Украина.

Об этом сообщает BBC.

В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях.

Однако пока не известно, как долго продлится запрет.

Напомним, в конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате плохих погодных условий погиб 21 спортсмен. 151 из 172 участников ультрамарафона удалось эвакуировать. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.
 
 
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Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности.
 
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