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Физлица смогут самостоятельно покупать валюту на бирже

05.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правление Национального банка постановлением №141 утвердило инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций для реализации положений новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле", сообщили в НББ.




В числе прочего юридическим и физическим лицам предоставляется возможность совершения валютно-обменных операций на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" без участия банка. "Совершение валютно-обменных операций на торгах биржи будет осуществляться с учетом требований иных актов законодательства, а также локальных правовых актов биржи, которые в настоящее время находятся на стадии разработки", - пояснили в НББ.

Инструкцией регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс, а также порядок установления банками обменных курсов при проведении валютно-обменных операций с физическими лицами. При этом документом закреплена возможность проведения в обменных пунктах, кассах банков помимо валютно-обменных также и иных банковских операций.

Кроме того, для защиты прав потребителей финансовых услуг – физических лиц и предотвращения возможных спорных ситуаций при проведении валютно-обменных операций в инструкции определено, что передача физическим лицом кассиру наличных денежных средств рассматривается как согласие физического лица с условиями проведения валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло. При этом валютно-обменная операция с наличными денежными средствами, которые переданы физическим лицом кассиру до изменения информации на стенде или специальном электронном табло, проводится по обменному курсу, действующему до получения информации о его изменении.

В НББ отметили, что действие инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек, в том числе в терминалах автоматического обмена валюты, а также порядок установления и применения обменных курсов по валютно-обменным операциям, совершаемым при использовании банковских платежных карточек.

Кроме того, инструкция не затрагивает порядок проведения валютно-обменных операций при осуществлении денежных переводов в случае, если такие операции предусмотрены в системах денежных переводов, а также порядок проведения валютно-обменных операций, осуществляемых при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.

Документ вступает в силу с 9 июля текущего года, пишет smartpress.by.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правление Национального банка постановлением №141 утвердило инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций для реализации положений новой редакции...
 
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