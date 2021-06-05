Спецдокладчик ООН по Беларуси опубликовала доклад









передает «Радыё Рацыя». Ситуация в Беларуси ухудшается. Об этом говорится в опубликованном отчете спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен,«Радыё Рацыя».





Помимо прочего, в отчете обращено внимание на то, что правоохранительная система и система правосудия используются в Беларуси не для защиты прав человека, а для их ограничения.





«Особую озабоченность вызывает тот факт, что ситуация продолжает ухудшаться в атмосфере страха, безнаказанности и к непривлечению к наказанию виновных».





Текст будет представлен на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет с 21 июня по 9 июля. Вопрос Беларуси стоит четвертым в повестке дня.