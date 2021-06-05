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Спецдокладчик ООН по Беларуси опубликовала доклад

05.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доклад будет представлен на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.



Ситуация в Беларуси ухудшается. Об этом говорится в опубликованном отчете спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен, передает «Радыё Рацыя».

Помимо прочего, в отчете обращено внимание на то, что правоохранительная система и система правосудия используются в Беларуси не для защиты прав человека, а для их ограничения.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что ситуация продолжает ухудшаться в атмосфере страха, безнаказанности и к непривлечению к наказанию виновных».

Текст будет представлен на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет с 21 июня по 9 июля. Вопрос Беларуси стоит четвертым в повестке дня.
 
 
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Доклад будет представлен на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.
 
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