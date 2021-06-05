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Тихановская проведет пресс-конференцию с родителями Протасевича

05.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская в польском Вроцлаве встретилась с родителями Романа Протасевича и рассказала о нем на вручении награды за борьбу за демократию, сообщает ее пресс-служба.


Светлана Тихановская с родителями Романа Протасевича / t.me/tsikhanouskaya

Награду имени Яна Новака-Езёраньского от имени всех белорусов получали Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Татьяна Хомич — сестра Марии Колесниковой, передает Еврорадио.

В своей речи Тихановская упомянула Марию Колесникову, своего мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных. В частности, отметила она блогера Романа Протасевича.

"В этом зале присутствуют родители Романа Протасевича, которого держат в гестапо, где выбивают признания, возможно, пытают. Мне больно за Романа, и я верю, что он тоже вернется скоро домой", — заявила она.

5 июня Тихановская проведет совместную пресс-конференцию с родителями Протасевича.
 
 
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Светлана Тихановская в польском Вроцлаве встретилась с родителями Романа Протасевича и рассказала о нем на вручении награды за борьбу за демократию, сообщает ее...
 
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