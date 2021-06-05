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Тихановская проведет пресс-конференцию с родителями Протасевича
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская в польском Вроцлаве встретилась с родителями Романа Протасевича и рассказала о нем на вручении награды за борьбу за демократию, сообщает ее пресс-служба.
Светлана Тихановская с родителями Романа Протасевича / t.me/tsikhanouskaya
Награду имени Яна Новака-Езёраньского от имени всех белорусов получали Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Татьяна Хомич — сестра Марии Колесниковой,
В своей речи Тихановская упомянула Марию Колесникову, своего мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных. В частности, отметила она блогера Романа Протасевича.
"В этом зале присутствуют родители Романа Протасевича, которого держат в гестапо, где выбивают признания, возможно, пытают. Мне больно за Романа, и я верю, что он тоже вернется скоро домой", — заявила она.
5 июня Тихановская проведет совместную пресс-конференцию с родителями Протасевича.
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Светлана Тихановская в польском Вроцлаве встретилась с родителями Романа Протасевича и рассказала о нем на вручении награды за борьбу за демократию, сообщает ее...
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