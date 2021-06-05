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Беларусь усиливает роль Совбеза в защите суверенитета
05.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Белорусские власти приняли решение об усилении роли Совета безопасности в защите суверенитета страны. Соответствующее постановление Совбеза
"Совет безопасности Республики Беларусь постановляет повысить роль Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму", - говорится в документе.
(последует)
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. Белорусские власти приняли решение об усилении роли Совета безопасности в защите суверенитета страны. Соответствующее постановление Совбеза...
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