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Помог многодетной семье из деревни дровами — следствие назвало это «организацией протестов»

05.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об историях в деле правозащитника Леонида Судаленко рассказывает Радыё Свабода.

28 мая правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинение по ч.1 и ч.2 ст.342 УК (Организация и финансирование массовых беспорядков).

Помог многодетной семье из деревни дровами — следствие назвало это «организацией протестов»

В письме, которое признанный политзаключенным правозащитник прислал из гомельского СИЗО приятельнице, сказано, что одним из фактов, которые ему предъявило обвинение, стала помощь многодетной семье из деревни с дровами.

– Следствие посчитало это организацией протестов. Потому что потом, в феврале, отца трех девочек привлекли за протесты, — пишет Судаленко.

Сообщается, что еще одним фактом, на котором строится обвинение, стал пост правозащитника в Facebook, в котором он предложил встретить освобождающуюся из изолятора жительницу Гомеля.

– Это значит, что я организовывал толпу и хотел ее контролировать, — комментирует правозащитник.

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Теги: Гомель
 
 
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