ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

05.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Посмотрели, сколько стоит молодая картошка, черешня и клубника. Сравнили рынки в Ждановичах и Заславле.

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

Рынок в Ждановичах

— Белорусская картошка будет в конце месяца, — объясняет продавец с южным акцентом. Пока же покупателям предлагают украинский и азербайджанский картофель. Цены — от 3 до 5 рублей за килограмм.

— Не хочешь азербайджанский — возьми белорусский старый. Харошая картошка, крепкая, — предлагает продавец. «Старая» картошка стоит от 1.50 до 1.80 руб.

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

Рядом с другим продавцом спорит принципиальный покупатель:

— Старая, говорите? Да она золотая должна быть за эти деньги. Осенью в два раза дешевле была. Нет, и азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку!

К слову, как сообщает Instagram минского Комаровского рынка, эта самая беларуская бульбачка должна появиться у них на прилавках изо дня в день.  

Черешня в Ждановичах стоит 20 рублей за кило, привезена из Узбекистана.

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

— Нашу клубнику возят уже недели две как, — говорит продавец. У него лунинецкая клубника стоит 15 рублей за кило. Рядом, через проход, такая же — 13 рублей. Дороже только клубника из Бреста — 16 рублей. Привезенная из Украины — 15.

Из наблюдений: брестскую и лунинецкую клубнику покупают охотнее привозной, хоть внешне она мало чем отличается от украинской.

Судя по репортажам с Комаровки, там клубника стоит от 8 рублей — столько стоит мелкая ягода. Отборная — от 13 до 16 рублей.

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

Тут и далее – рынок в Заславле

В Заславле на рынке можно часто услышать жалобы покупателей на цены. Мол, рынок дорогой, не дешевле, чем в Минске. Мы сравнили цены на клубнику, черешню и картофель с ждановичским рынком.

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

Прошлогодняя картошка стоит здесь от 1.30 руб. Молодая азербайджанская — до 3.20. Черешня в Заславле дешевле, чем в Ждановичах: 12.50-14.50 руб.

«Азербайджанской картошки не хочу, подожду нашу, беларускую бульбачку»

Еще недавно здесь продавали клубнику из Греции и Сербии, сегодня есть и белорусская. Остатки «греции» продают по 8-10 рублей. Брестская стоит до 15 рублей. Можно найти и средний вариант — 12-13 рублей за кило.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели, сколько стоит молодая картошка, черешня и клубника.
 
Новости дня
Новости разные
 
Twitter удалил пост президента Нигерии и заблокировал его аккаунт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by