ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Североамериканская битва и балтийский междусобойчик: кто выйдет в финал ЧМ по хоккею

05.06.2021 09:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня в Риге на чемпионате мира по хоккею пройдут полуфинальные матчи, по итогам которых определятся команды, которые уже завтра поспорят за золото.

Североамериканская битва и балтийский междусобойчик: кто выйдет в финал ЧМ по хоккею

В 14:15 по минскому времени начнется встреча США — Канада. Североамериканское противостояние не редкость на планетарных хоккейных форумах. Даже  на этом ЧМ команды уже успели сыграть  — на групповом этапе сильнее были американцы (5:1). А вот на предыдущем первенстве верх взяли канадцы (3:0). Отметим, что в 2018-м команды также играли дважды, и обе виктории одержали «звездно-полосатые»: на групповом этапе — 5:4-бул.; в матче за 3-е место — 4:1.

На сегодняшний поединок букмекеры выставили следующие коэффициенты:

победа США — 2.23;

ничья — 4.00;

победа Канады — 2.80.

Вторую путевку в финал разыграют Финляндия и Германия (стартовое вбрасывание в 18:15). На групповом этапе сильнее были финны (2:1). Отметим, что на минувшем первенстве победу праздновали немцы (4:2). Дважды на одном топ-турнире соперники не встречались.

Букмекеры фаворитом пары называют дружину из страны Суоми:

победа Финляндии — 1.74;

ничья — 4.20;

победа Германии — 4.20.

Отметим, что вся четверка полуфиналистов вышла из группы В, выбив в 1/4 финала команды из октета А (Россию, Швейцарию, Словакию и Чехию).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Риге на чемпионате мира по хоккею пройдут полуфинальные матчи, по итогам которых определятся команды, которые уже завтра поспорят за золото.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская проведет пресс-конференцию с родителями Протасевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by