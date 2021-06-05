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В Беларуси изменят законы о чрезвычайном и военном положении
Источник материала: Onliner
На национальном правовом интернет-портале
Совету Министров поручили в месячный срок подготовить с заинтересованными госорганами проект закона, который изменит законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Целями изменений станут дополнительные условия для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз нацбезопасности с учетом повышения роли Совбеза и майского декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае гибели президента.
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