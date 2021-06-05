В Беларуси изменят законы о чрезвычайном и военном положении

Источник материала: Onliner

На национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета Безопасности «О мерах по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь». Согласно его тексту, роль этого органа должна быть повышена в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму.

Совету Министров поручили в месячный срок подготовить с заинтересованными госорганами проект закона, который изменит законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Целями изменений станут дополнительные условия для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз нацбезопасности с учетом повышения роли Совбеза и майского декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае гибели президента.