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В Беларуси изменят законы о чрезвычайном и военном положении

05.06.2021 09:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета Безопасности «О мерах по обеспечению национальной безопасности  Республики Беларусь». Согласно его тексту, роль этого органа должна быть повышена в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму.

Совету Министров поручили в месячный срок подготовить с заинтересованными госорганами проект закона, который изменит законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Целями изменений станут дополнительные условия для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз нацбезопасности с учетом повышения роли Совбеза и майского декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае гибели президента.

 
 
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На национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета Безопасности «О мерах по обеспечению национальной безопасности  Республики...
 
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