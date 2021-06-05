Гвардейцы-десантники получили награды за высокий уровень боевой подготовки

Источник материала: ОНТ

За высокий уровень боевой подготовки! В Бресте министр обороны наградил лучших военнослужащих местной десантно-штурмовой бригады.

Это стало итогом армейской проверки. Гвардейцы-десантники показали отличные результаты по всем предметам боевой подготовки, а также высокий уровень выучки.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «38-я бригада – флагман успешной боевой подготовки в наших вооружённых силах. Того как надо заниматься – и главное, отчитываться. Здесь работает простой суворовский наказ: тяжело в учении легко в бою. Если в учении будем предъявлять к себе высокие требования – значит и в бою справимся».

За профессионализм солдаты и офицеры получили воинские звания, почетные грамоты, ценные подарки и денежные премии.

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