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Гвардейцы-десантники получили награды за высокий уровень боевой подготовки
Источник материала: ОНТ
За высокий уровень боевой подготовки! В Бресте министр обороны наградил лучших военнослужащих местной десантно-штурмовой бригады.
Это стало итогом армейской проверки. Гвардейцы-десантники показали отличные результаты по всем предметам боевой подготовки, а также высокий уровень выучки.
За профессионализм солдаты и офицеры получили воинские звания, почетные грамоты, ценные подарки и денежные премии.
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За высокий уровень боевой подготовки! В Бресте министр обороны наградил лучших военнослужащих местной десантно-штурмовой бригады. Это стало итогом армейской...
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