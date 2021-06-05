|
Комитет госконтроля выявил нарушения ценообразования в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Комитет госконтроля продолжает проверки цен в торговых объектах. В Витебской области выявлены нарушения.
Более 60 магазинов и почти 200 товаров не прошли мониторинг.
Превышения торговых надбавок на молочную продукцию, подсолнечное масло, муку, макароны и другие социально значимые товары достигали 24%.
После проверок цены снизили, а виновные понесут административную ответственность. Напомним, к ней привлекают за повторные нарушения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля продолжает проверки цен в торговых объектах. В Витебской области выявлены нарушения. Более 60 магазинов и почти 200 товаров не прошли мониторинг....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)