Комитет госконтроля выявил нарушения ценообразования в Витебской области

Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля продолжает проверки цен в торговых объектах. В Витебской области выявлены нарушения.

Более 60 магазинов и почти 200 товаров не прошли мониторинг.

Превышения торговых надбавок на молочную продукцию, подсолнечное масло, муку, макароны и другие социально значимые товары достигали 24%.

После проверок цены снизили, а виновные понесут административную ответственность. Напомним, к ней привлекают за повторные нарушения.

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