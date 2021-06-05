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Комитет госконтроля выявил нарушения ценообразования в Витебской области

05.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля выявил нарушения ценообразования в Витебской области

Комитет госконтроля продолжает проверки цен в торговых объектах. В Витебской области выявлены нарушения.

Более 60 магазинов и почти 200 товаров не прошли мониторинг.

Превышения торговых надбавок на молочную продукцию, подсолнечное масло, муку, макароны и другие социально значимые товары достигали 24%.

После проверок цены снизили, а виновные понесут административную ответственность. Напомним, к ней привлекают за повторные нарушения.

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Комитет госконтроля продолжает проверки цен в торговых объектах. В Витебской области выявлены нарушения. Более 60 магазинов и почти 200 товаров не прошли мониторинг....
 
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