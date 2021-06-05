Участникам штурма Капитолия придётся выплатить $1,5 млн в качестве компенсации ущерба

Источник материала: ОНТ

Протесты дорого обходятся не только их участникам, но и налогоплательщикам. Ущерб от январского штурма Капитолия в США оценили в 1,5 миллиона долларов. Платить придётся виновникам беспорядков.

От 500 долларов за мелкое хулиганство до 2 тысяч – за более серьёзные статьи. Кроме того, около 200 американцев лишатся свободы, а некоторым грозят внушительные тюремные сроки: возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с поражением президента на выборах, ворвались в Конгресс, выбили окна и двери, повредили ценные предметы искусства и мебель.

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