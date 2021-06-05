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Не менее семи шахтеров застряли под землей при обрушении шахты в Мексике

05.06.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее семи шахтеров застряли под землей при обрушении шахты в Мексике

На севере Мексики при обрушении шахты Коауила под землей застряли как минимум семь шахтеров. Об этом информирует Milenio.

По предварительным сведениям, причиной аварии на шахте могло стать затопление.

На место инцидента были направлены спасатели. Возле шахты собрались родственники рабочих.

Фото: Pixabay

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На севере Мексики при обрушении шахты Коауила под землей застряли как минимум семь шахтеров. Об этом информирует Milenio. По предварительным сведениям, причиной...
 
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