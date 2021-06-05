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Не менее семи шахтеров застряли под землей при обрушении шахты в Мексике
Источник материала: ОНТ
На севере Мексики при обрушении шахты Коауила под землей застряли как минимум семь шахтеров. Об этом
По предварительным сведениям, причиной аварии на шахте могло стать затопление.
На место инцидента были направлены спасатели. Возле шахты собрались родственники рабочих.
Фото: Pixabay
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На севере Мексики при обрушении шахты Коауила под землей застряли как минимум семь шахтеров. Об этом информирует Milenio. По предварительным сведениям, причиной...
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