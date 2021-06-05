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«Пропавший» лидер КНДР появился на публике впервые за месяц

05.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти КНДР показали лидера Ким Чен Ына по телевидению — он впервые за месяц лично присутствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва.

В заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.

Это первое публичное появление Ына с 6 мая. По данным министерства объединения Южной Кореи, нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.
 
 
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Власти КНДР показали лидера Ким Чен Ына по телевидению — он впервые за месяц лично присутствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого...
 
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