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«Пропавший» лидер КНДР появился на публике впервые за месяц
Источник материала: Партизан
Власти КНДР показали лидера Ким Чен Ына по телевидению — он впервые за месяц лично присутствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва.
В заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.
Это первое публичное появление Ына с 6 мая. По данным министерства объединения Южной Кореи, нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.
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Власти КНДР показали лидера Ким Чен Ына по телевидению — он впервые за месяц лично присутствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого...
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