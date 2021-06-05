Forbes: Дуров оказался отцом двоих детей и может передать им по наследству не менее $17 млрд









По информации журнала, россиянин воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Дочь и сын бизнесмена, родившиеся в 2009 и 2010 году, могут претендовать на $8,6 млрд каждый, поскольку его состояние на апрель, по подсчетам сотрудников издания, составило $17,2 млрд.





В рейтинге дети Дурова занимают 6-е место. Сам он не комментирует эту информацию.





В начале мая авторы документального фильма о предпринимателе раскрыли, что он расстался с женой — выпускницей СПбГУ Дарьей Бондаренко.



