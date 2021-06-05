|
Могилевскому активисту, осужденному на «химию», дали два года колонии. Почитайте, за что
Источник материала: Партизан
Суд Круглянского района приговорил могилевского активиста и правозащитника Володара Цурпанова к двум годам колонии общего режима за уклонение отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа (ст. 415 УК РБ)
Поводом для уголовного преследования стали нарушения внутреннего распорядка, которые, согласно обвинительному заключению, Цурпанов допускал на «химии»,
В частности, активист лежал и сидел на кровати в несанкционированное время, не застилал должным образом спальное место и выкладывал личные вещи на прикроватную тумбочку.
Володар Цурпанов отказался устраиваться на работу на предприятии, которое определила администрация «химии» — он требовал зарплату, соразмерную средней зарплате в РБ, и утверждал, что не может работать по предложенной специальности (сварщиком) по состоянию здоровья.
Виновным Цурпанов себя не признал и назвал дело сфабрикованным.
В декабре 2020 года Могилевский районный суд присудил Цурпанову два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение по двум делам за оскорбление судей (ст. 391 УК РБ).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Круглянского района приговорил могилевского активиста и правозащитника Володара Цурпанова к двум годам колонии общего режима за уклонение отбывания...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)