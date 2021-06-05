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Могилевчанина задержали за отказ дать подписку о неразглашении по уголовному делу против правозащитников «Весны». Суд прекратил дело

05.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 июня сотрудники Ленинского РОВД Могилева задержали Дмитрия Щербакова и составили на него административный протокол по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Затем его отправили в ИВС, сообщают правозащитники могилевского отделения лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Вясна».




На суде 4 июня стало известно, что причиной задержания Щербакова стал отказ дать подписку о неразглашении на допросе в рамках уголовного дела против правозащитников ПЦ «Весна» 17 мая.

17 мая в УСК по Могилевской области состоялся допрос, после которого следователи потребовали, чтобы Щербаков дал расписку о неразглашении материалов дела. Сегодня на суде сообщили, что «следователь сделал это, вероятно, не очень понятным образом: Щербаков заявил, что ему невнятно разъяснили его обязанность дать подписку, никто не пояснил причины и основания, потому подписывать документ он не стал».

Суд проходил по «Скайпу», как сообщают правозащитники, связь часто прерывалась. Судья Понасенко закрыла дело за отсутствием состава правонарушения. Дмитрий Щербаков на свободе.
 
Теги: Могилев
 
 
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2 июня сотрудники Ленинского РОВД Могилева задержали Дмитрия Щербакова и составили на него административный протокол по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному...
 
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