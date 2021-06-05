|
Могилевчанина задержали за отказ дать подписку о неразглашении по уголовному делу против правозащитников «Весны». Суд прекратил дело
Источник материала: Партизан
2 июня сотрудники Ленинского РОВД Могилева задержали Дмитрия Щербакова и составили на него административный протокол по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Затем его отправили в ИВС,
На суде 4 июня стало известно, что причиной задержания Щербакова стал отказ дать подписку о неразглашении на допросе в рамках уголовного дела против правозащитников ПЦ «Весна» 17 мая.
17 мая в УСК по Могилевской области состоялся допрос, после которого следователи потребовали, чтобы Щербаков дал расписку о неразглашении материалов дела. Сегодня на суде сообщили, что «следователь сделал это, вероятно, не очень понятным образом: Щербаков заявил, что ему невнятно разъяснили его обязанность дать подписку, никто не пояснил причины и основания, потому подписывать документ он не стал».
Суд проходил по «Скайпу», как сообщают правозащитники, связь часто прерывалась. Судья Понасенко закрыла дело за отсутствием состава правонарушения. Дмитрий Щербаков на свободе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевчанина задержали за отказ дать подписку о неразглашении по уголовному делу против правозащитников «Весны». Суд прекратил дело
2 июня сотрудники Ленинского РОВД Могилева задержали Дмитрия Щербакова и составили на него административный протокол по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)