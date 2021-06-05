Телеведущий Шепелев назвал ситуацию в Беларуси катастрофой

Шепелев попросил прощения у подписчиков за долгое молчание и объяснил, что, пока он был в Беларуси, «от всего увиденного и услышанного там» у него не было эмоциональных сил на сторис.





пишет НН. «Похоже, вся та информация, которая долетает до тех, кто, например, как я, живет в Москве, о происходящем в Беларуси — это просто вершина айсберга. И в действительности все сложнее, страшнее, тяжелее», — сказал телеведущий,НН.





Он добавил, что уезжает из Беларуси с тяжелым сердцем. «Просто жесть, просто катастрофа, по-другому описать происходящее в Минске я сейчас не могу», — заключил Шепелев.





Минск был для меня как сериал «Друзья». Там оставались мои близкие друзья юности. Самые счастливые годы жизни я провел с ним. И даже уехав, я всегда знал — они там. Стоит только приехать. Теперь нет. Шестеро в эмиграции. Вынужденной. Уехал, бежал, скрылся за границей весь ближайший круг моих людей. Сериал кончился», — написал ведущий.











