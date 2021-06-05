ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Беларусбанк» снизил проценты и увеличил срок кредитования для покупки авто

05.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Беларусбанк» пересмотрел условия выдачи кредита «Альтернатива», который выдается исключительно для покупки автомобиля марки Geely. В частности, была снижена процентная ставка и увеличен общий срок кредитования. Это уже второй раз за май, когда банк меняет в сторону улучшения условия кредита, пишет «Вечерний Гродно».





Как рассказали в пресс-службе банка, с 20 мая кредит на покупку автомобилей Geely выдается на срок до 10 лет (до этого было 7 лет). Процентная ставка в первые 1,5-3 года кредитования (этот период называется грейс-период) составляет теперь 8,5% (было 9%). Когда грейс-период закончится, то ставка будет составлять 15,75% (тут без изменений). При этом взять кредит можно на полную стоимость покупаемого автомобиля, добавили в банке.

— Кроме того, в период с 20 мая до 31 августа текущего года (включительно) банк предоставляет своим клиентам возможность получить кредит с уплатой в грейс-период ставки в размере 5% годовых (ставка рефинансирования минус 3,5%). Воспользоваться данным предложением могут владельцы срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях сроком хранения 12 и более месяцев на сумму не менее 5000 рублей, — отметили в «Беларусбанке».

Напомним, в предыдущий раз «Беларусбанк» изменял условия выдачи кредита на покупку Geely с 5 мая. Тогда была снижена процентная ставка.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусбанк» пересмотрел условия выдачи кредита «Альтернатива», который выдается исключительно для покупки автомобиля марки Geely. В частности, была снижена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помог многодетной семье из деревни дровами — следствие назвало это «организацией протестов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by