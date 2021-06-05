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Сергей Долидович: «Самое часто встречающееся слово – геополитика. Оно во всем виновато. В жопу его!»

05.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный беларусский лыжник Сергей Долидович поделился эмоциями о происходящем в стране.

Сергей Долидович: «Самое часто встречающееся слово – геополитика. Оно во всем виновато. В жопу его!»
«Как хочется побегать с шампанским по улицам Минска. Пообниматься с незнакомыми людьми. Потом помучиться с головной болью (не переношу шампанское. Только Просекко). Поджать пояса потом.

Может, разочароваться в лидерах наших (не факт). Потом работать. Работать. И дышать, а не дыхаць. И смотреть, как дети растут. А самим на пенсию. И внуки. Здесь. А не ездить в гости за многие дали. Счастье рядом. Но дедушки из РБ и РФ не так думают. Самое часто встречающееся слово – геополитика. Оно во всем виновато. В жопу его!» – написал Долидович в своем Facebook, пишет Трибуна.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный беларусский лыжник Сергей Долидович поделился эмоциями о происходящем в стране.
 
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