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Открыт сбор денег на надгробный памятник Змитроку Бядуле

05.06.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный музей истории белорусской литературы открыл сбор денег на памятник писателю-"нашенивцу" Змитроку Бядулю (настоящее имя Самуил Плавник).


Перезахоронение останков писателя-"нашенивца" Змитрока Бядули / svaboda.org​

В этом году отмечается 135-летие со дня рождения и 80-летие со дня смерти классика белорусской литературы.

Змитрок Бядуля умер в эвакуации, и только в ноябре 2020-го его останки были возвращены на родину и перезахоронены на Восточном кладбище Минска. Как рассказывало Еврорадио, писателя, который в детстве был иудейского вероисповедания, а потом, вероятно, атеистом, похоронили под православным крестом. Надпись на кресте сделана по-русски.

Литературный музей открыл благотворительный счёт для сбора средств.

Расчетный счёт в белорусских рублях:

BY15AKBB36429000005530000000
у ОАО "АСБ Беларусбанк"
БИК: АКВВВY2X
УНП: 190269032
 
Теги: Минск
 
 
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Государственный музей истории белорусской литературы открыл сбор денег на памятник писателю-"нашенивцу" Змитроку Бядулю (настоящее имя Самуил Плавник).
 
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