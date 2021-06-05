Источник материала: Sputnik Беларусь

Бархатцы – растение, которое способно стать настоящим украшением цветочных клумб и палисадников. Их цветы отличаются большим разнообразием форм и окрасок.

Научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Ольга Дуброва рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как вырастить бархатцы на приусадебном участке.

Бархатцы можно сеять до начала июня

Бархатцы (тагетис, чернобривцы) – еще одно очень удобное для посева растение с удивительно яркими и декоративными цветами. Специалист поясняет, что посев семян бархатцев очень растянут по времени – в зависимости от региона семена можно сеять с апреля и вплоть до начала июня.

"Возможно, что при позднем посеве семена не успеют завязаться, но цветение бархатцев обязательно наступит", – уверяет Ольга Дуброва. Некоторые ранние сорта бархатцев начинают цветение уже на сороковой день после посева.

Виды бархатцев

Разнообразие бархатцев чрезвычайно велико – всем известные бархатцы прямостоячие с мощными кустиками и соцветиями, а также бархатцы отклоненные, главное отличие которых – сильно раскрытые цветки с необычайно богатой палитрой – однотонные, комбинированные и сложные по окраске.

Еще одним довольно интересным видом этого растения являются бархатцы тонколистные, формирующие декоративный куст в виде шара с приятным ненавязчивым ароматом. В зависимости от сорта, его высота может варьироваться в пределах 30-60 см. Бархатцы лучистые (Tagetes lucida) – уникальное растение с лимонным ароматом.

В средиземноморской кухне бархатцы тонколистные и бархатцы лучистые пользуются большой популярностью для приготовления пряно-ароматических смесей.

"Немногие знают, что в последнее время во многих европейских странах, в частности, в Болгарии, из бархатцев получают ценное масло, которое весьма полезно для человеческого организма", – отмечает Ольга Дуброва.

Условия для посева бархатцев

Семена бархатцев чрезвычайно легкие, чем-то напоминающие по форме гвоздики. "Когда вы сами будете собирать семена бархатцев, обратите внимание, чтобы у них была характерная однородная темно-коричневая или черная окраска", – предупреждает специалист.

Посев бархатцев – дело абсолютно не хлопотное. При посеве растения в открытый грунт важно, чтобы почва была прогрета градусов на 15. Все-таки родина бархатцев – Центральная Америка, где достаточно теплый климат. Самопосевом эти цветы не размножаются также потому, что семена не выдерживают испытаний холодами в открытом грунте.

Как посеять бархатцы

Сперва следует разровнять площадку клумбы или цветнике – там, где вы планируете вырастить бархатцы. Почва должна быть удобренной, при необходимости непосредственно перед посевом ее также проливают водой.

Далее необходимо сформировать бороздки глубиной 1,5–2 см на расстоянии 20 см друг о друга, ориентируясь на характеристику сорта бархатцев. К примеру, для прямостоячих бархатцев высотой 60 см необходимо выдерживать расстояние 30-40 см между растениями. Для бархатцев тонколистных и отклоненных высотой 30 см достаточно расстояния 20 см.

Специалист рассказывает, что сеять бархатцы можно двумя способами: россыпью и точечно порциями. После посева обязательно пролить семена бархатцев, чтобы в почве был достаточный уровень влаги. Затем присыпать их землей и опять полить. В среднем через 6–8 дней должны появиться первые всходы.

"Дальнейший уход за бархатцами будет заключаться в рыхлении междурядий и подкормке после появления всходов. Стоит добавить, что бархатцы – это настоящие фитосанитары сада, так как особые выделения их корней отпугивают нематоду и других вредителей", – заключает Ольга Дуброва.

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