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Телеведущий Шепелев о поездке в Беларусь: «Депрессия и страх»

05.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о недавней поездке в Беларусь, уроженцем которой он является.

Телеведущий Шепелев о поездке в Беларусь: «Депрессия и страх»

«Я провел там всего два дня. В день, когда я приехал, обвиняемый в протестных действиях Степан Латыпов в зале суда перерезал себе горло: «...если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал он перед случившимся, – написал Шепелев. – Минск был для меня как сериал «Друзья».

Там оставались мои близкие друзья юности. Самые счастливые годы жизни я провел с ним. И даже уехав я всегда знал - они там. Стоит только приехать. Теперь нет. Шестеро в эмиграции. Вынужденной. Уехал, бежал, скрылся за границей весь ближайший круг моих людей. Сериал кончился.

В Минске сосуществуют две реальности. Первая реальность – это люди «перемен». Вторая реальность – это те, кто по разным причинам молчат. Общее между этими реальностями только депрессия и страх. Новое слово белорусского лексикона «бусофобия» – когда рядом оказывается невзрачный микроавтобус. Это в них заталкивали и увозили в неизвестном направлении демонстрантов, подозреваемых, несогласных.

– Помнишь нашего общего друга?

– Да

– Он сидит. Во второй раз.

– Это как?

– Отсидел первые 15, выпустили на два дня и снова. Иногда повторно забирают прямо у ворот сизо.

–  ...

В этот момент мне очень сложно справиться с эмоциями, не поддаться панике, не схватить сумку и сию же минуту не раздумывая умчаться подальше. «Мы балансируем между чувством страха и чувством ненависти к ситуации», – говорит моя подруга».

Дмитрий Шепелев начинал карьеру ведущего на белорусском телевидении, затем много работал на телеканалах Украины. Наиболее известен как ведущий российского «Первого канала».

С 2020 года работает на телеканале ТНТ.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое слово белорусского лексикона «бусофобия».
 
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