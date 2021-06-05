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Зайберт: интервью с Протасевичем — позор для белорусской власти, которая показала все свое презрение к людям
Источник материала: Навiны
По мнению правительства ФРГ,
Как заявил официальный представитель Кабмина Штеффен Зайберт, пишет
Спикер правительства назвал показанное на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».
Зайберт пообещал поддержку Протасевичу со стороны правительства ФРГ: «Наши мысли с этим молодым человеком и со всеми другими гражданами Беларуси, с которыми так бесчеловечно обращаются из-за их убеждений».
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ,
Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что
Организация «Международная амнистия»
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Зайберт: интервью с Протасевичем — позор для белорусской власти, которая показала все свое презрение к людям
По мнению правительства ФРГ, интервью блогера Романа Протасевича стало результатом психологической, а, возможно, и физическ
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