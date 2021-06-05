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Зайберт: интервью с Протасевичем — позор для белорусской власти, которая показала все свое презрение к людям

05.06.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению правительства ФРГ, интервью блогера Романа Протасевича стало результатом психологической, а, возможно, и физической обработки.

Зайберт: интервью с Протасевичем — позор для белорусской власти, которая показала все свое презрение к людям

Как заявил официальный представитель Кабмина Штеффен Зайберт, пишет DW, «нежелательного журналиста сажают за решетку и там психологически и, возможно, физически обрабатывают до такой степени, что он дает это совершенно недостойное и неправдоподобное интервью с признанием».

Спикер правительства назвал показанное на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».

Зайберт пообещал поддержку Протасевичу со стороны правительства ФРГ: «Наши мысли с этим молодым человеком и со всеми другими гражданами Беларуси, с которыми так бесчеловечно обращаются из-за их убеждений».

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил, что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

Организация «Международная амнистия» расценила интервью, как унизительное и равносильное жестокому обращению.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По мнению правительства ФРГ, интервью блогера Романа Протасевича стало результатом психологической, а, возможно, и физическ
 
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