Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как обустроить Беларусь?

28 мая председатель Конституционной комиссии, он же председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал журналистам о некоторых поправках, которые предполагается внести в действующую Конституцию.

Кроме членов Конституционной комиссии, над будущим конституционным устройством страны работает также группа под руководством Анатолия Лебедько, команда партии «Справедливый мир», а также автор данной статьи, позицию которого разделяет Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).

Вариант от власти

Миклашевич заявил, что разработчики намерены придать статус органа власти Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Так, по своему численному составу оно будет состоять из 2500 депутатов. Это почти столько, сколько в самом большом парламенте мира — Всекитайском собрании народных представителей (около 3000 депутатов от всех социальных слоев и регионов).

Зачем нам столько депутатов? Где их разместить? Кто ими будет? Как показала практика созыва Всебелорусских народных собраний, их делегатами являлись депутаты Палаты представителей и местных Советов, чиновники разных уровней, представители провластных политических партий, иных общественных объединений. По сути, никто их не выбирал, а кооптировал от власти как надежных товарищей.

В предложении с закреплением статуса ВНС интересно то, что так называемые депутаты будут собираться лишь от случая к случаю. Постоянно действующим органом будет президиум ВНС во главе с председателем.

Полномочий у ВНС будет немного, но важных. Например, он будет определять основные направления внутренней и внешней политики государства, утверждать программу социально-экономического развития страны, принимать меры, направленные на обеспечение политической стабильности в обществе. Не менее важно и то, что ВНС получит возможность наблюдать за законностью выборов президента, заслушивать отчеты президента и даже ставить вопрос об освобождении его от должности.

Однако пока нет ясности в вопросе, кто и как будет избирать нового президента. Весьма вероятно, что кандидатуру президента будет предлагать президиум ВНС, а избираться он будет на расширенном заседании ВНС под овации депутатов.

Одной этой поправки достаточно, чтобы составить представление о том, какими будут по содержанию и направлению остальные поправки от Конституционной комиссии.

Вариант от группы Лебедько

За основу правотворчества группа Лебедько взяла Конституцию 1994 года. Правда, все статьи Конституции разработчики переписали на свой манер, что увеличило объем и количество статей. В результате получился какой-то паллиатив с новым содержанием.

В этом проекте сохранилась та же система власти во главе с президентом. Предлагается однопалатный парламент под названием Верховный Совет, состоящий из 220 депутатов. Правительство будет формироваться парламентом, но кандидатуру премьер-министра предлагает президент. Судей высших судов (Верховного и Конституционного) будет утверждать парламент по предложению Национального совета правосудия.

Изучение проекта от группы Лебедько позволяет заключить, что президент сохраняет свое лидирующее положение в иерархии власти.

Так, он может распускать парламент, назначать референдум и выборы, вносить кандидатуры для назначения премьер-министром, генеральным прокурором, председателем правления Нацбанка. Он также руководит внешней политикой, заключает и подписывает международные договоры, является главнокомандующим и возглавляет Совет безопасности. У него есть право издавать указы в пределах своих полномочий. Снять его с должности досрочно едва ли получится. Значит, ему гарантируются десять лет бессменного правления.

Самое примечательное в проекте то, что его собираются принять на референдуме. На этот счет можно высказать ряд возражений.

Во-первых, он является незаконным, поскольку в самом проекте прописано, что лишь парламент может принимать и изменять Конституцию (п. 1 ст. 101).

Во-вторых, он предполагает обман избирателей, поскольку под видом общего вопроса о принятии новой Конституции будет скрываться как минимум 189 статей. Едва ли кто их прочитает, а тем более, поймет.

В-третьих, открытым остается вопрос: кто назначит референдум и по какому закону он будет проводиться? Можно предположить, что решение будет принимать глава государства (прежний или новый), а проводить его придется по нынешнему Избирательному кодексу.

Так стоит ли лоббировать идею новой Конституции, если для этого отсутствуют правовые основания и нет механизма ее принятия?

Вариант от «Справедливого мира»

23 мая с.г. партия «Справедливый мир» опубликовала на своем сайте Позицию по основным вопросам конституционной реформы. В ней высказаны предложения по разделам Конституции (правда, за основу взята действующая редакция Конституции).

В числе привлекательных для граждан новаций можно отметить ряд предложений: установить гарантированный минимум размера оплаты труда, пенсий, стипендий и пособий, сократить продолжительность рабочей недели до 35 часов, установить средний размер пенсии на уровне не менее 50% от средней зарплаты по республике.

Важной новацией в проекте от партии Калякина является предложение ограничить полномочия президента и предусмотреть его избрание на заседании парламента.

Замечу, что идея «мягкого президента» мне нравится. Однако в рамках действующей Конституции все поправки в раздел о власти должны выноситься на республиканский референдум. Это делает идеи от партии Калякина призрачными.

Мой вариант поправок

Я — сторонник восстановления Конституции 1994 года как единственной законной Конституции страны. Если исходить из того, что референдумы 1995, 1996 и 2004 гг. носили незаконный характер, то и поправки, принятые по их итогам, не имеют силы.

Проблема заключается в том, что решение о возврате Конституции 1994 г. должен принять какой-то представительный форум белорусского народа. Он же вправе объявить выборы в легитимный парламент, каковым является Верховный Совет Республики Беларусь, и утвердить новый состав Центризбиркома.

После избрания Верховного Совета в правомочном составе будут сформированы другие органы власти. Тогда же может быть образована Конституционная комиссия по подготовке изменений и дополнений в Конституцию с целью ее адаптации к новым условиям. Среди прочего, может быть обсужден и решен вопрос об изменении статуса президента и порядка его избрания.

О том, какие поправки, по моему мнению, следует внести в Конституцию 1994 года, можно прочитать здесь .

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Время покажет, какой вариант конституционных поправок окажется более востребованным. Я уверен в том, что правильным путем развития страны является восстановление Конституции 1994 г. и внесение в нее изменений и дополнений.