Виктория Азаренко: не помню ни одного нашего матча с Павлюченковой, а мне тренер сказал, что мы играли шесть раз

"У нее очень мощные удары, она в очень неплохой форме по ходу грунтового сезона. Будет интересно. Если честно, я не помню ни одного нашего матча, а мне тренер сказал, что мы играли шесть раз. Так что, наверное, нужно пересмотреть пару матчей. Сын пока не комментировал игру, но я думаю, получу полный отчет. У меня, кстати, есть очень смешное видео, как он вчера на тренировке мне сказал, что мне нужно слева играть лучше", цитирует Азаренко "Евроспорт",