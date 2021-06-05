Об этом он заявил во время посещения предприятия «Гранит», где он пообщался с работниками.





Во время беседы один из работников предприятия поинтересовался, планируется ли реконструкция автодороги М10 Кобрин – Гомель





В свою очередь Лукашенко ответил, что этой дорогой он и сам активно интересуется.





«Дорогу, конечно, построят. Чего бы это ни стоило. Построить эту дорогу важно еще и потому, что это позволит перехватить потоки из Украины. Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду», - отметил глава государства.





Александр Лукашенко находится на должности 26 лет - дольше всех глав государств Европы.





Расстояние между Кобрином и Гомелем - почти 500 километров. Начинается в Гомеле и проходит через Добруш, Речицу, Василевичи, Калинковичи, Мозырь, Петриков, Житковичи, Микашевичи, Лунинец, Пинск, Иваново, Дрогичин, Антополь и заканчивается в Кобрине.





Первые 50 км от Гомеля дорога имеет 4 полосы, далее, в районе населенного пункта Волчья Гора, дорога сужается до 2 полос и так тянется до самого Кобрина, с местными расширениями в районе перекрестков.





Реконструкцию планировали начать еще в 2019 году. Это должен был быть пилотный проект в сфере государственно-частного партнерства. Рассчитывали, что реализован он будет в течение двух лет. Пока нашли партнеров только на 80 километров. Начало реконструкции было запланировано на третий квартал 2021 года.





"Фишка" в том, что активное участие в проекте принимали международные финансовые организации - в частности, Европейский банк реконструкции и развития. Теперь денег из Европы ждать не приходится.







