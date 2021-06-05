ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко пообещал достроить дорогу и уйти на пенсию. Но есть одно "но"

05.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко пообещал уйти на пенсию, когда закончится строительство дороги «Кобрин - Гомель».

Лукашенко пообещал достроить дорогу и уйти на пенсию. Но есть одно "но"
Об этом он заявил во время посещения предприятия «Гранит», где он пообщался с работниками.

Во время беседы один из работников предприятия поинтересовался, планируется ли реконструкция автодороги М10 Кобрин – Гомель.

В свою очередь Лукашенко ответил, что этой дорогой он и сам активно интересуется.

«Дорогу, конечно, построят. Чего бы это ни стоило. Построить эту дорогу важно еще и потому, что это позволит перехватить потоки из Украины. Вот закончу эту дорогу и на пенсию пойду», - отметил глава государства.

Александр Лукашенко находится на должности 26 лет - дольше всех глав государств Европы.

Расстояние между Кобрином и Гомелем - почти 500 километров. Начинается в Гомеле и проходит через Добруш, Речицу, Василевичи, Калинковичи, Мозырь, Петриков, Житковичи, Микашевичи, Лунинец, Пинск, Иваново, Дрогичин, Антополь и заканчивается в Кобрине.

Первые 50 км от Гомеля дорога имеет 4 полосы, далее, в районе населенного пункта Волчья Гора, дорога сужается до 2 полос и так тянется до самого Кобрина, с местными расширениями в районе перекрестков.

Реконструкцию планировали начать еще в 2019 году. Это должен был быть пилотный проект в сфере государственно-частного партнерства. Рассчитывали, что реализован он будет в течение двух лет. Пока нашли партнеров только на 80 километров. Начало реконструкции было запланировано на третий квартал 2021 года.   

"Фишка" в том, что активное участие в проекте принимали международные финансовые организации - в частности, Европейский банк реконструкции и развития. Теперь денег из Европы ждать не приходится. 


 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко пообещал уйти на пенсию, когда закончится строительство дороги «Кобрин - Гомель».
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеканал КХЛ ТВ получил разрешение на вещание в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by