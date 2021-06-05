Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Я превращаюсь в маму. Страх повторить ошибки родителей со своими детьми

Как остановить "колесо сансары" (и нужно ли) и воспитывать своих детей, не повторяя ошибки родителей помогут разобраться эксперты: врач-психиатр Павел Алфимов и клинический психолог, действительный член Европейской ассоциации транзактного анализа Татьяна Ведешкина.

01:00 Почему люди боятся повторить родительский шаблон?

05:50 Формирование новых навыков в воспитании детей

07:35 Как родителям справиться с гневом и раздражительностью?

10:50 Сценарий и контрсценарий

15.50 Главное – это последовательность

19.20 Что делать, если в воспитание вмешиваются ближайшие родственники?

23:00 Детям не нужны идеальные родители

27:30 Важно давать себе право на ошибку, но не оправдывать ее

28:00 Всегда есть за что поблагодарить своих родителей

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