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Под Витебском утонул парень

05.06.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси, сообщает МЧС.

Под Витебском утонул парень

Как отмечается, сигнал об утонувшем в озере Белое (недалеко от деревни Новоселки Витебского района) поступил в дежурную часть сегодня в 00:18.

Прибывшие к месту вызова спасатели проводили работы по поиску утонувшего 20-летнего парня, однако обнаружить его не удалось.

Сегодня работники ОСВОД продолжат поиски.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси, сообщает МЧС.
 
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