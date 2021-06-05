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Под Витебском утонул парень
Источник материала: Навiны
Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси, сообщает МЧС.
Как отмечается, сигнал об утонувшем в озере Белое (недалеко от деревни Новоселки Витебского района) поступил в дежурную часть сегодня в 00:18.
Прибывшие к месту вызова спасатели проводили работы по поиску утонувшего 20-летнего парня, однако обнаружить его не удалось.
Сегодня работники ОСВОД продолжат поиски.
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Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси, сообщает МЧС.
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