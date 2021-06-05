Под Витебском утонул парень

Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси, сообщает МЧС.





Как отмечается, сигнал об утонувшем в озере Белое (недалеко от деревни Новоселки Витебского района) поступил в дежурную часть сегодня в 00:18.

Прибывшие к месту вызова спасатели проводили работы по поиску утонувшего 20-летнего парня, однако обнаружить его не удалось.

Сегодня работники ОСВОД продолжат поиски.

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