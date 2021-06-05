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Шоумен Дмитрий Шепелев в шоке от происходящего в Беларуси

05.06.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный российский телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал откровенный пост в своем Инстаграме.

Шоумен Дмитрий Шепелев в шоке от происходящего в Беларуси
Фото со страницы Дмитрия в соцсети

Сообщение состоит из мини-историй, основанных на  его двухдневном визите в Минск (орфография и пунктуация сохранены).

«Мне казалось, что я представляю, что происходит в Беларуси. Это не так.

Я провел там всего два дня. В день, когда я приехал, обвиняемый в протестных действиях Степан Латыпов в зале суда перерезал себе горло: «...если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал он перед случившимся.

Минск был для меня как сериал «Друзья». Там оставались мои близкие друзья юности. Самые счастливые годы жизни я провел с ним. И даже уехав я всегда знал — они там. Стоит только приехать. Теперь нет. Шестеро в эмиграции. Вынужденной. Уехал, бежал, скрылся за границей весь ближайший круг моих людей. Сериал кончился.

 

— Пусть внуки приедут погостить

— Мне кажется, это не безопасно

— Почему?

— ...

 

В Минске сосуществуют две реальности. Первая реальность - это люди «перемен». Вторая реальность — это те, кто по разным причинам молчат. Общее между этими реальностями только депрессия и страх. Новое слово белорусского лексикона «бусофобия» — когда рядом оказывается невзрачный микроавтобус. Это в них заталкивали и увозили в неизвестном направлении демонстрантов, подозреваемых, несогласных.

 

— Помнишь нашего общего друга?

— Да

— Он сидит. Во второй раз.

— Это как?

— Отсидел первые 15, выпустили на два дня и снова. Иногда повторно забирают прямо у ворот сизо.

— ...

 

В этот момент мне очень сложно справиться с эмоциями, не поддаться панике, не схватить сумку и сию же минуту не раздумывая умчаться подальше. «Мы балансируем между чувством страха и чувством ненависти к ситуации», — говорит моя подруга.

 

Мы сидим за столом, суши, вино, дружеский смех, дети. Какое все-же нужно иметь мужество, чтобы так жить, оставаться в городе, где грозит реальная опасность ареста, передвигаться озираясь, водить детей в школу и знать — этот человек в форме за твоим окном, увы, не может быть сомнений, пришел или за тобой или за твоим соседом.

 

Не буду скрывать, я волновался, приближаясь к границе. Страшно представить, что чувствуют те, кому действительно может грозить опасность.

 

«Я здесь уже несколько дней, — пишет мой друг, уехавший в другую страну после обыска в белорусском офисе — не понимаю, неужели теперь можно расслабиться».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Известный российский телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал откровенный пост в своем Инстаграме.
 
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