Беларусы требовали прекратить давить на TUT.BY: Вот что ответил КГК





В петиции, среди прочего, говорилось:





пишет the-village.me Портал TUT.by является крупнейшим интернет-ресурсом Беларуси. Журналисты издания активно освещали последние выборы президента, а также начавшиеся в августе 2020 протесты против фальсификации на выборах,the-village.me





В течение последнего года портал TUT.by постоянно сталкивался с давлением государства.





Мы, граждане Республики Беларусь, считаем события, произошедшие сегодня с порталом TUT.by:





- политически мотивированными и необоснованными;





- обусловлены стремлением государства ограничить доступ граждан Беларуси к достоверной и объективной информации о ситуации в стране;





- вопиющим нарушением права на информацию, гарантированному статьей 34 Конституции Республики Беларусь.





На основании вышесказанного, мы требуем:





- немедленно прекратить давление на портал TUT.by;





- разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования;





- прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность.





- обеспечить право на труд журналистов портала TUT.by, и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей.





Из Департамента финансовых расследования ГК пришел ответ за подписью заместителя директора Андрея Прокопука.





В бумаге сказано:





Органами финансовых расследований КГК давление на интернет-ресурс www.tut.by не оказывалось, воспрепятствование деятельности журналистов при выполнении ими своей профессиональной деятельности не осуществлялось и право журналистов на труд не ограничивалось.





При этом проведенные Департаментом неотложные следственные и иные процессуальные действия в отношении работников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», в том числе связанные с ограничениями прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе, осуществлялись в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РБ в рамках возбужденного Департаментом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 уголовного кодекса УК РБ.





Также сообщаем, что после производства неотложных следственных и иных процессуальных действий уголовное дело передано Департаментом для расследования в Следственный комитет.