|
Беларусы требовали прекратить давить на TUT.BY: Вот что ответил КГК
Источник материала: Партизан
На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы требовали прекратить давить на портал TUT.BY и его сотрудников. Петицию отправили в Мининформ и Комитет госконтроля. Из КГК пришел ответ.
В петиции, среди прочего, говорилось:
Портал TUT.by является крупнейшим интернет-ресурсом Беларуси. Журналисты издания активно освещали последние выборы президента, а также начавшиеся в августе 2020 протесты против фальсификации на выборах,
В течение последнего года портал TUT.by постоянно сталкивался с давлением государства.
Мы, граждане Республики Беларусь, считаем события, произошедшие сегодня с порталом TUT.by:
- политически мотивированными и необоснованными;
- обусловлены стремлением государства ограничить доступ граждан Беларуси к достоверной и объективной информации о ситуации в стране;
- вопиющим нарушением права на информацию, гарантированному статьей 34 Конституции Республики Беларусь.
На основании вышесказанного, мы требуем:
- немедленно прекратить давление на портал TUT.by;
- разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования;
- прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность.
- обеспечить право на труд журналистов портала TUT.by, и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей.
Из Департамента финансовых расследования ГК пришел ответ за подписью заместителя директора Андрея Прокопука.
В бумаге сказано:
Органами финансовых расследований КГК давление на интернет-ресурс www.tut.by не оказывалось, воспрепятствование деятельности журналистов при выполнении ими своей профессиональной деятельности не осуществлялось и право журналистов на труд не ограничивалось.
При этом проведенные Департаментом неотложные следственные и иные процессуальные действия в отношении работников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», в том числе связанные с ограничениями прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе, осуществлялись в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РБ в рамках возбужденного Департаментом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 уголовного кодекса УК РБ.
Также сообщаем, что после производства неотложных следственных и иных процессуальных действий уголовное дело передано Департаментом для расследования в Следственный комитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы требовали прекратить давить на портал TUT.BY и его сотрудников. Петицию отправили в Мининформ и Комитет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)