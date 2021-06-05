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Беларусы требовали прекратить давить на TUT.BY: Вот что ответил КГК

05.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы требовали прекратить давить на портал TUT.BY и его сотрудников. Петицию отправили в Мининформ и Комитет госконтроля. Из КГК пришел ответ.


В петиции, среди прочего, говорилось:

Портал TUT.by является крупнейшим интернет-ресурсом Беларуси. Журналисты издания активно освещали последние выборы президента, а также начавшиеся в августе 2020 протесты против фальсификации на выборах, пишет the-village.me

В течение последнего года портал TUT.by постоянно сталкивался с давлением государства.

Мы, граждане Республики Беларусь, считаем события, произошедшие сегодня с порталом TUT.by:

 - политически мотивированными и необоснованными;

 - обусловлены стремлением государства ограничить доступ граждан Беларуси к достоверной и объективной информации о ситуации в стране;

 - вопиющим нарушением права на информацию, гарантированному статьей 34 Конституции Республики Беларусь.

На основании вышесказанного, мы требуем:

 - немедленно прекратить давление на портал TUT.by;

 - разблокировать портал TUT.by на время проведения расследования;

 - прекратить препятствовать журналистам издания выполнять свою профессиональную деятельность.

 - обеспечить право на труд журналистов портала TUT.by, и обеспечить возможность выполнения ими своих служебных обязанностей.

Из Департамента финансовых расследования ГК пришел ответ за подписью заместителя директора Андрея Прокопука.

В бумаге сказано:

 Органами финансовых расследований КГК давление на интернет-ресурс www.tut.by не оказывалось, воспрепятствование деятельности журналистов при выполнении ими своей профессиональной деятельности не осуществлялось и право журналистов на труд не ограничивалось.

При этом проведенные Департаментом неотложные следственные и иные процессуальные действия в отношении работников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», в том числе связанные с ограничениями прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе, осуществлялись в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РБ в рамках возбужденного Департаментом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 уголовного кодекса УК РБ.

Также сообщаем, что после производства неотложных следственных и иных процессуальных действий уголовное дело передано Департаментом для расследования в Следственный комитет.
 
 
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На портале «Удобный город» появилась петиция: беларусы требовали прекратить давить на портал TUT.BY и его сотрудников. Петицию отправили в Мининформ и Комитет...
 
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