БПС-Сбербанк переименовали





Теперь банк будет называться ОАО «Сбер банк».





В сентябре 2020 года российский Сбербанк закончил ребрендинг, который длился три года, и изменил своё название на «Сбер». Таким образом, от оставшегося в наследие с советских времен названия «Сберегательный банк» сначала оставалось краткое — Сбербанк. А затем самый крупный российский банк «потерял» еще половину букв и стал просто «Сбером», напоминает InfoBank.by.





Беларуская «дочка» — БПС-Сбербанк — также имеет длительную историю под собственным брендом. Исчисляя с 1923 года, Банк вначале работал как местная контора Стройбанка СССР, затем был учрежден Белпромстройбанк, который с начала 90х годов входил в число системообразующих банков Беларуси.





Впрочем, на своем историческом пути Банк тоже «укоротил» название — в 2007 году он стал кратко именоваться ОАО «БПС-банк». А после покупки тогдашним Сбербанком России 93,27% акций в 2011 году был переименован ОАО «БПС-Сбербанк» и поменял логотип с синего на зеленый в стилистике материнской структуры.





И вот теперь он вплотную подошел к очередному ребрендингу. При этом, в отличие от российского материнского банка, он не мог назваться просто «Сбер»: согласно статье 74 Банковского Кодекса Республики Беларусь, официальное название и после ребрендинга должно будет включать слово «банк». Поэтому «БПС-Сбербанк» стал «Сбер банком».





Официально ОАО «БПС-Сбербанк» будет считаться переименованным с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк» в Национальном банке Республики Беларусь.