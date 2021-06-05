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«Гранит» не отправится на матч против «Лунинца» из-за отсутствия средств
Источник материала: Партизан
«Гранит» не сыграет в 4-м туре второй лиги против «Лунинца», сообщает телеграм-канал «Football Брестчины».
Отмечается, что клуб не отправится на выезд из-за отсутствия средств.
Об этом проинформированы Минспорта, АБФФ, Лунинецкий райисполком.
В 3-х турах «Гранит» набрал 1 очко.
Напомним, ранее РУПП «Гранит» стал титульным спонсором брестского «Динамо».
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«Гранит» не сыграет в 4-м туре второй лиги против «Лунинца», сообщает телеграм-канал «Football Брестчины».
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