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Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении

05.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении, а также усиливает роль Совета безопасности.

Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении
Это делается для того, чтобы “создать дополнительные условия для предотвращения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности”. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом портале, передает Еврорадио. 

Ранее Лукашенко подписал указ о так называемом “коллективном президенте”, в котором говорилось, что в случае его смерти в результате покушения, теракта или “иных актов насилия” все государственные органы и их должностные лица должны подчиняться постановлениям Совета безопасности. А на территории Беларуси введено чрезвычайное или военное положение. Указ противоречит конституции Беларуси, где прописано, что власть в случае, когда президент не может исполнять свои обязанности, временно переходит премьер-министру. 
 
 
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Александр Лукашенко меняет закон о чрезвычайном и военном положении, а также усиливает роль Совета безопасности.
 
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