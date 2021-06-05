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Лукашенко повысил роль Совета безопасности

05.06.2021 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности Беларуси о повышении роли этого органа «в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму».

Лукашенко повысил роль Совета безопасности

Данное постановление Совбеза №1 подписано 4 июня и сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Совету министров поручено в месячный срок совместно с заинтересованными государственными органами подготовить и внести на рассмотрение Лукашенко проект закона, предусматривающий изменение законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» — «в целях создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, в том числе с учетом декрета от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

Как сообщалось, в подписанном 9 мая декрете говорится, что «в случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера незамедлительно на основании решения Совета безопасности Республики Беларусь в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение; государственные органы, их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности Республики Беларусь».

Совбез определяет «перечень подлежащих применению в условиях чрезвычайного или военного положения мер, ограничений (приостановлений), включая:

  • установление ограничений на свободу передвижения;
  • запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий;
  • запрещение проведения забастовок;
  • установление комендантского часа;
  • обеспечение безопасности лиц и объектов».

Решения Совбеза «по реализации полномочий, предусмотренных настоящим декретом», обязательны «для всех государственных органов, иных организаций, должностных лиц и граждан; подлежат незамедлительному исполнению; принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета безопасности Республики Беларусь, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа».

На заседаниях Совбеза председательствует премьер-министр.

15 марта Лукашенко утвердил новый состав Совета безопасности, председателем которого является. В качестве постоянных членов Совбеза утверждено восемь должностных лиц:

премьер-министр (сейчас эту должность занимает Роман Головченко),

председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания (Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко),

  • глава Администрации президента (Игорь Сергеенко),
  • государственный секретарь Совета безопасности (Александр Вольфович),
  • министры внутренних дел (Иван Кубраков),
  • обороны (Виктор Хренин),
  • председатель Комитета государственной безопасности (Иван Тертель).

 

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Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности Беларуси о повышении роли этого органа «в вопросах защиты независимости, территориальной...
 
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