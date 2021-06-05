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В Гомельской области пропал отец пятерых детей

05.06.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С конца мая в Чечерском районе Гомельской области разыскивают отца пятерых детей, который после ссоры с супругой 26 мая после 21:00 уехал на личном автомобиле и пропал. Как передает поисково-спасательный отряд «Симуран», 34-летний Валерий Терещенко управлял автомобилем ВАЗ-2109 серебристого цвета с номером 3265 IM-3.

Мужчина был одет в майку черного цвета с коротким рукавом (на груди рисунок), резиновые сланцы черного цвета и камуфляжные штаны. Валерий ростом в 165 см, худощавого телосложения, волос светло-русый прямой.

Людей, которые могли видеть Валерия или его автомобиль, просят сообщить любую информацию по номеру 102 или +375 29 232-11-11.

В Гомельской области пропал отец пятерых детей

 
 
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С конца мая в Чечерском районе Гомельской области разыскивают отца пятерых детей, который после ссоры с супругой 26 мая после 21:00 уехал на личном автомобиле и...
 
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