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В Гомельской области пропал отец пятерых детей
Источник материала: Onliner
С конца мая в Чечерском районе Гомельской области
Мужчина был одет в майку черного цвета с коротким рукавом (на груди рисунок), резиновые сланцы черного цвета и камуфляжные штаны. Валерий ростом в 165 см, худощавого телосложения, волос светло-русый прямой.
Людей, которые могли видеть Валерия или его автомобиль, просят сообщить любую информацию по номеру 102 или +375 29 232-11-11.
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С конца мая в Чечерском районе Гомельской области разыскивают отца пятерых детей, который после ссоры с супругой 26 мая после 21:00 уехал на личном автомобиле и...
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