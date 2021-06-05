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Прогноз курса рубля на неделю 7-11 июня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе увеличился, как и прогнозировалось, но не так значительно: только на 0,2% – до 2,5388 рубля за доллар 4 июня.
А средневзвешенный курс евро даже опустился на 0,4% и составил 3,076 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля за неделю поднялся на 0,6% – до 3,4666 белорусского рубля за 100 российских.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась всего на 0,3%, а объем торгов вырос до 499,5 млн. рублей с 465,6 млн. рублей на предыдущей неделе.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Таким образом, ажиотажного спроса на валюту не возникло, несмотря на крайне нервную политическую атмосферу за последнюю неделю мая. Похоже, что участников рынка успокоила встреча президентов РБ и РФ, состоявшаяся 28 мая в Сочи.
Александр Лукашенко только 1 июня рассказал, что Владимир Путин заверил его в том, что никаких проблем с поставками российской нефти в Беларусь не будет, как и с поставками белорусских нефтепродуктов на рынок РФ и на внешний рынок. Это, пожалуй, самый важный итог встречи. Однако Александр Лукашенко рассказал о нем только спустя несколько дней после нее. Возможно это связано с тем, что стороны не хотят привлекать внимание к подобным намерениям РФ перед встречей президентов России и США 16 июня.
Кроме того, Владимир Путин во время встречи напомнил о намерении выдать второй транш правительственного кредита РФ в размере, эквивалентном 0,5 млрд. долларов, и 2 июня средства поступили на счета белорусского Минфина. Эта новость также, по-видимому, поддержала рубль.
На встрече президентов в Сочи обсуждались разные способы компенсации Беларуси возможных финансовых потерь из-за санкций. Как сообщил Александр Лукашенко, была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Президент России также пообещал подумать, как помочь Беларуси и с ценой на газ.
Кроме того, 31 мая в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал, что Россия будет защищать Беларусь. В готовности оказать поддержку РБ заявил в интервью ТАСС 31 мая и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
В то же время, западные страны готовят новые санкции. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о рассмотрении Евросоюзом вопроса о прекращении транзита российского газа через Беларусь и санкциях в отношении Беларуськалия. Но такие санкции кажутся чрезмерными, так как они нанесут серьезный экономический ущерб не только Беларуси, но и европейским странам.
Тем не менее, новые санкции могут оказаться неприятными для РБ, в связи с чем нельзя исключить увеличения давления на курс белорусского рубля. К тому же, Мозырьский НПЗ в июне проводит капитальный ремонт, поэтому экспорт нефти из РБ сократится. Правда, может снизиться и импорт в связи с мерами по ограничению покупки ряда товаров из ЕС и Украины, введенных в Беларуси.
Таким образом, можно ожидать, что на текущей неделе стоимость валютной корзины вырастет, но ненамного, примерно на 0,5%. Если, конечно, не произойдет еще что-то экстраординарное.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Европейская валюта на прошедшей неделе ослабела по отношению к доллару, что было вызвано увеличением занятости в США. По данным ADP National Employment Report, количество рабочих мест в частном секторе экономики США выросло больше ожиданий: на 978 тыс. Правда, по данным Министерства труда США, рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора экономики в мае стало больше на 559 тыс., что оказалось хуже ожиданий. Тем не менее, данные неплохие.
10 июня состоится заседание Европейского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о продолжении программы помощи банка экономике региона. В еврозоне инфляция также растет, хотя и не так значительно, как в США. А именно, в мае она составила 2%. Но в ЕЦБ, как и в ФРС, считают увеличение инфляции временным явлением и рассчитывают на ее снижение без каких-либо специальных мер. Поэтому эксперты считают, что Европейский Центробанк не станет ни менять свою политику, ни делать каких-либо неожиданных заявлений.
В связи с этим можно ожидать, что курс евро на рынке форекс останется примерно на текущем уровне, то есть его изменение за неделю окажется близким к нулю.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Российский рубль на прошедшей неделе сумел существенно укрепиться по отношению к доллару, чему способствовали несколько факторов. В первую очередь, речь идет о росте цен на нефть на мировом рынке. В частности, нефть марки brent 4 июня превысила 72 долларов за баррель, достигнув максимального значения за два года.
Кроме того министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме рассказал о планах правительства исключить доллар из Фонда национального благосостояния, что снижает вероятность возникновения проблем в связи с возможным расширением санкций со стороны США. А Владимир Путин 4 июня заявил о том, что прокладка трубы первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
Однако укрепление рубля сдерживалось покупками валюты нерезидентами – акционерами Сбербанка и компании «Новатэк», получившими дивиденды. Этот процесс закончился, как считают российские эксперты, только в пятницу 4 июня, после чего курс доллара опустился ниже 73 рублей.
На текущей неделе доллар может подешеветь на Московской бирже еще примерно на 0,5%. Но значительное ослабление маловероятно, так как с 7 июня Банк России будет тратить на покупку валюты для Минфина примерно на треть больше средств, чем в апреле, то есть 10,5 млрд. рублей в день.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Если сделанные прогнозы сбудутся, то можно ожидать, что курс доллара на БВФБ вырастет, но немного: на 0-0,5%. Препятствовать его росту будет ослабление американской валюты по отношению к российскому рублю.
Прогноз на понедельник 7 июня
На торгах Московской биржи во второй половине пятницы 4 июня доллар подешевел примерно на 0,6% и достиг 72,795 рубля за доллар.
В то же время курс евро на рынке форекс вырос примерно на 0,5% и достиг 1,2167 доллара.
Таким образом, можно ожидать, что на открытии торгов валютами в понедельник 7 июня курс доллара снизится на доли процента.
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Российский рубль на прошедшей неделе сумел существенно укрепиться.
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