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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрологи назвали знаки Зодиака, на которых свалится настоящая удача на выходных Дева на выходных будет фонтанировать от избытка сил и энергии.

Об этом пишетРаку на выходных следует разгрести завалы в личных делах. Хорошенько все обдумайте, отбросьте то, в чем не видно перспективы и выделите то, где у вас наибольшие шансы на успех. Астрологи говорят, что у Рака все получится, если он будет принимать простые и обдуманные решения. Тогда успех вам гарантирован!Дева на выходных будет фонтанировать от избытка сил и энергии. Ваша активность будет так высока, что она сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Но не забывайте о тактичности, чтобы не задеть близких - им может быть очень больно.Выходные для Весов обещают пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части они будут позитивными, и усилия Весов не пропадут впустую. Ваш энергетический потенциал будет не меньше, чем у динамита. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в полезное русло, вы свернете горы!