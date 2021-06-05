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Почем берег турецкий и Мальдивы? Выбираем варианты доступного отдыха

05.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подбор тура всегда лотерея. Особенно если приходится выбирать новое направление. А у белорусов из-за закрытого неба вариантов осталось не так-то много.


Фото: pixabay.com

Корреспондент агентства «Минск-Новости» изучил актуальные цены.

— Хотите найти честную стоимость тура — просмотрите сайт каждой из турфирм. Но есть другие варианты, — советуют эксперты от туриндустрии. — Например, можно воспользоваться агрегатором.

Египет


Шарм-эль-Шейх из Минска с доплатами за перелет в обход Украины вполне достойный отдых в Северной Африке. Неделя в четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 545 долларов на человека, до 700 долларов — в пятизвездочном. ПЦР-тест некоторые туркомпании предлагают выполнить бесплатно. По прилете в Минск из Египта самоизоляция не требуется. Дополнительно можно оформить страхование отмены поездки.

Турция


Семейные отели с любимым у наших туристов сервисом «все включено» предлагают следующие варианты. Вылет из Минска с уже включенной доплатой «Белавиа» на семь дней с отдыхом в четырехзвездочном отеле обойдется в сумму от 450 евро на человека, до 850 — в пятизвездочной гостинице. Требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

ОАЭ

Из Минска в Дубай доставит авиакомпания FlyDubai. Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле без питания — от 540 долларов. С завтраками в пятизвездочной гостинице — 740 долларов на человека. При вылете требуется ПЦР-тест.

Грузия


Батуми — это не только красивый старый город, но и теплое Черное море, прекрасные люди, знающие русский язык. Цены на четырехзвездочную гостиницу — от 470 долларов на человека (с завтраком) до 760 долларов. Требуется ПЦТ-тест.

Мальдивы


Семь ночей сказочного отдыха в одном из красивейших мест с вылетом из Минска и проживанием в пятизвездочной гостинице с завтраком и ужином обойдутся в 1 600 долларов на человека — это один из наиболее бюджетных вариантов. Вариант побогаче — 2 220 долларов. Требуется ПЦР-тест.

Венесуэла


Вылет из Москвы венесуэльской авиакомпанией Conviasa. 11 ночей отдыха на острове Маргарита в Карибском море обойдутся в сумму от 1 705 долларов за отель «три звезды» (все включено) до 2 100 долларов за пятизвездочную гостиницу. Цена — за одного взрослого при двухместном размещении. Виза в эту страну не нужна, однако понадобится ПЦР-тест за 72 часа по прилете в Каракас и при вылете в Москву.

Армения


На днях некоторые туристические компании предложили туры в Ереван. Пока это скорее экскурсионные туры и цена по ним значится как «промо-тур».
 
Теги: Минск
 
 
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Подбор тура всегда лотерея. Особенно если приходится выбирать новое направление. А у белорусов из-за закрытого неба вариантов осталось не так-то много.
 
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