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Учреждён состав обновленного Совета по развитию предпринимательства - теперь здесь руководители “Виталюра”, ЕВРООПТ и Mark Formel

05.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко своим распоряжением утвердил новый состав Совета по развитию предпринимательства, который в апреле текущего года изменил свой статус на консультативный орган при правительстве.



Как следует из распоряжения премьера, текстом которого располагает Смартпресс, в составе Совета произошли незначительные изменения, пишет smartpress.by. 

Так в обновленный Совет не вошли адвокат Денис Алейников (Алейников и партнеры), Виктор Лемешевский (ПАК-управление), Игорь Чернявский (Туровский молочный комбинат) и Александр Шакутин (Амкодор). 

Новыми лицами в составе Совета стали Екатерина Зиневич (Александров), Александр Ильицкий (Ивацевичдрев), Максим Крупейченко (МЕТАЛЛОПТСБЫТ), Илья Курганов (ВИК - здоровье животных), Александр Литвин (ЕВРООПТ), Андрей Мицкевич (БР-консалт), Виталий Яцук (Виталюр).

Вместе со сменой председателя Банка развития сменился и его представитель в Совета: вместо Андрея Жишкевича будет Александр Егоров. 

Заместителем председателя Совета, как и ранее, является Павел Топузидис (Табак-инвест). 

Как ранее сообщалось, Совет по развитию предпринимательства сменил свой статус с консультативного органа при президенте Беларуси на консультативный орган при Совете министров. Теперь состав Совета утверждает премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко своим распоряжением утвердил новый состав Совета по развитию предпринимательства, который в апреле текущего года...
 
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