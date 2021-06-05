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Учреждён состав обновленного Совета по развитию предпринимательства - теперь здесь руководители “Виталюра”, ЕВРООПТ и Mark Formel
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко своим распоряжением утвердил новый состав Совета по развитию предпринимательства, который в апреле текущего года изменил свой статус на консультативный орган при правительстве.
Как следует из распоряжения премьера, текстом которого располагает Смартпресс, в составе Совета произошли незначительные изменения,
Так в обновленный Совет не вошли адвокат Денис Алейников (Алейников и партнеры), Виктор Лемешевский (ПАК-управление), Игорь Чернявский (Туровский молочный комбинат) и Александр Шакутин (Амкодор).
Новыми лицами в составе Совета стали Екатерина Зиневич (Александров), Александр Ильицкий (Ивацевичдрев), Максим Крупейченко (МЕТАЛЛОПТСБЫТ), Илья Курганов (ВИК - здоровье животных), Александр Литвин (ЕВРООПТ), Андрей Мицкевич (БР-консалт), Виталий Яцук (Виталюр).
Вместе со сменой председателя Банка развития сменился и его представитель в Совета: вместо Андрея Жишкевича будет Александр Егоров.
Заместителем председателя Совета, как и ранее, является Павел Топузидис (Табак-инвест).
Как ранее сообщалось, Совет по развитию предпринимательства сменил свой статус с консультативного органа при президенте Беларуси на консультативный орган при Совете министров. Теперь состав Совета утверждает премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.
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Учреждён состав обновленного Совета по развитию предпринимательства - теперь здесь руководители “Виталюра”, ЕВРООПТ и Mark Formel
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко своим распоряжением утвердил новый состав Совета по развитию предпринимательства, который в апреле текущего года...
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