Учреждён состав обновленного Совета по развитию предпринимательства - теперь здесь руководители “Виталюра”, ЕВРООПТ и Mark Formel









пишет smartpress.by. Как следует из распоряжения премьера, текстом которого располагает Смартпресс, в составе Совета произошли незначительные изменения,smartpress.by.





Так в обновленный Совет не вошли адвокат Денис Алейников (Алейников и партнеры), Виктор Лемешевский (ПАК-управление), Игорь Чернявский (Туровский молочный комбинат) и Александр Шакутин (Амкодор).





Новыми лицами в составе Совета стали Екатерина Зиневич (Александров), Александр Ильицкий (Ивацевичдрев), Максим Крупейченко (МЕТАЛЛОПТСБЫТ), Илья Курганов (ВИК - здоровье животных), Александр Литвин (ЕВРООПТ), Андрей Мицкевич (БР-консалт), Виталий Яцук (Виталюр).





Вместе со сменой председателя Банка развития сменился и его представитель в Совета: вместо Андрея Жишкевича будет Александр Егоров.





Заместителем председателя Совета, как и ранее, является Павел Топузидис (Табак-инвест).





Как ранее сообщалось, Совет по развитию предпринимательства сменил свой статус с консультативного органа при президенте Беларуси на консультативный орган при Совете министров. Теперь состав Совета утверждает премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по должности заместитель премьер-министра, курирующий вопросы экономики.