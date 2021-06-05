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В Совете нацбезопасности Украины назвали условия для возобновления авиасообщения
Источник материала: Партизан
Восстановление авиаконтактов между Украиной и Беларусью зависит от белорусских властей и их отношения к правам человека. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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"Насчёт восстановления — это будет зависеть не от нас, а от политиков Беларуси: каким образом они будут вести себя с теми политическими заключёнными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси", —
Государственная авиационная служба Украины с 29 мая полностью закрыла своё воздушное пространство для белорусской авиации, в том числе для транзитных рейсов.
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Восстановление авиаконтактов между Украиной и Беларусью зависит от белорусских властей и их отношения к правам человека. Об этом заявил секретарь Совета...
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