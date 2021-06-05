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В Совете нацбезопасности Украины назвали условия для возобновления авиасообщения

05.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восстановление авиаконтактов между Украиной и Беларусью зависит от белорусских властей и их отношения к правам человека. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Украина сказала, при каких условиях откроет небо для Беларуси / Еврорадио

"Насчёт восстановления — это будет зависеть не от нас, а от политиков Беларуси: каким образом они будут вести себя с теми политическими заключёнными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси", — передаёт "Радио Свобода" слова Данилова, пишет Еврорадио.

Государственная авиационная служба Украины с 29 мая полностью закрыла своё воздушное пространство для белорусской авиации, в том числе для транзитных рейсов.
 
 
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Восстановление авиаконтактов между Украиной и Беларусью зависит от белорусских властей и их отношения к правам человека. Об этом заявил секретарь Совета...
 
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