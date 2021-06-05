В Совете нацбезопасности Украины назвали условия для возобновления авиасообщения





Украина сказала, при каких условиях откроет небо для Беларуси / Еврорадио





передаёт "Радио Свобода" слова Данилова, пишет Еврорадио. "Насчёт восстановления — это будет зависеть не от нас, а от политиков Беларуси: каким образом они будут вести себя с теми политическими заключёнными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси", —"Радио Свобода" слова Данилова,Еврорадио.





Государственная авиационная служба Украины с 29 мая полностью закрыла своё воздушное пространство для белорусской авиации, в том числе для транзитных рейсов.