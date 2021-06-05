Россия запустит улучшенную версию TikTok

«Газпром-медиа» осенью запустит новую вертикальную видеоплатформу, функционал которой будет превышать возможности TikTok и Likee, сообщил генеральный директор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров, сообщает РИА Новости

«Осенью появится вертикальная платформа для коротких видео, на которой будут возможны различные действия, которые невозможны на аналогичных существующих платформах типа TikTok и Likee», - рассказал Жаров на Петербургском международном экономическом форуме который прошел 2-5 июня,centralasia.media.