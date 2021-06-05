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Грузовик с кетчупом устроил коллапс на дороге в Англии

05.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Груженый томатным пюре грузовик перевернулся на трассе в Кембриджшире в восточной Англии и стал причиной транспортного коллапса. Для расчистки проезжей части от кетчупа движение перекрыли на несколько часов, пишет lenta.ru со ссылкой на CNN.




Управление государственных дорог Великобритании заявило, что фура потеряла груз с томатным пюре, и все содержимое контейнера вылилось на магистральную дорогу из Кембриджа в Хантингдон A14. Следует отметить, что водитель грузовика отделался легкой травмой.

"Вот что происходит, когда вы слишком быстро едете, пытаясь налить кетчуп в Volkswagen Passat перед вами", — шутили над происшествием англичане, пишет ru.oxu.az
 
 
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Груженый томатным пюре грузовик перевернулся на трассе в Кембриджшире в восточной Англии и стал причиной транспортного коллапса. Для расчистки проезжей части от...
 
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