Грузовик с кетчупом устроил коллапс на дороге в Англии













Управление государственных дорог Великобритании заявило, что фура потеряла груз с томатным пюре, и все содержимое контейнера вылилось на магистральную дорогу из Кембриджа в Хантингдон A14. Следует отметить, что водитель грузовика отделался легкой травмой.



