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Белорусская дилемма Европы

05.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ввести жесткие санкции и подтолкнуть Беларусь в Союзное государство либо оставить политзаключенных в тюрьмах.

Белорусская дилемма Европы
О том, что Европа реально воспринимает угрозу аннексии Беларуси Россией, разговаривали на закрытой встрече глав правительств стран ЕС в Брюсселе 24 мая. Произошло это на следующий день после инцидента с самолетом Ryanair в белорусском небе. Разговор носил настолько таинственный характер, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель попросил оставить снаружи мобильные телефоны, в зал не пустили советников и сотрудников глав правительств, пишет Белсат.

Но подробности рассказала влиятельная испанская газета «El Pais», опираясь на свои источники. Газета пишет, что за закрытыми дверями глава европейской дипломатии Жозеп Баррель говорил о том, что Кремль захочет использовать инцидент с самолетом, чтобы ускорить процесс «глубокой интеграции» стран. С мнением этим, по словам El Pais, согласились все присутствующие, а глава одной из стран ЕС даже высказал мнение, что судьба Беларуси сегодня полностью находится в руках Путина, и что если он щелкнет пальцами, Лукашенко сделает все что нужно.

И так сложилось, что уже несколько дней после разговора руководителей ЕС в Брюсселе, Лукашенко поехал к Путину, получил политическую, дипломатическую и экономическую поддержку. Окунулся в Черное море и вернулся бодрый, готовый к очередным репрессиям. Почти в один голос российская пропаганда начала говорить, что строение Союзного государства идет по плану. Говорили мне об этом и российские аналитики, связанные с Кремлем. Однако когда о разговоре глав европейских стран узнала испанская газета, то знал о ней, конечно, и Кремль. И, возможно, это игра, как в покере. Россия может блефовать, пытаясь припугнуть Европу аншлюсом Беларуси, чтобы защитить свои интересы, так как речь идет в тот раз не только о персональных санкциях, но и экономических, в частности, об ограничении транзита российского газа через Беларусь. А если санкции ударят по нефтепроводу «Дружба»? Это миллиарды долларов и здесь стоит блефовать, поднимать ставки.

Но проблема игроков покера в том, что никогда не знаешь, действительно ли блефует твой соперник . А что если Беларуськалий продадут Уралкалию, а НПЗ в Новополоцке Роснефти (Мозырский уже частично принадлежит российской «Славнефти»), или белорусский лес начнут резать российские компании? А что если Москва не блефует, а действительно ждет, пока режим Лукашенко доведет страну до развалин, чтобы полностью и за пару рублей перенять белорусскую экономику, а за ней и государство?

Лидеры белорусского демократического сообщества считают, что жесткие санкции заставят Лукашенко по крайней мере ослабить репрессии и освободить политических заключенных. А если не заставят, и диктатор начнет превращать страну в Венесуэлу или Кубу, только без Карибского моря? Возможно белорусы выйдут на улицы, а возможно и не выйдут.

Вот эту дилемму в ближайшие недели будут решать руководители Европейского Союза, которые после 26 лет диктатуры Лукашенко только начинает вырабатывать стратегию в отношении Беларуси, все еще искать механизмов влияния.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Теги: Александр Лукашенко Владимир Путин Европа НПЗ Беларуси
 
 
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