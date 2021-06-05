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Су-34 уничтожает цели на земле ракетами – видео

05.06.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника на учении в Курганской области.

В ролике можно увидеть, как многоцелевая боевая машина обнаруживает цель, производит захват и уничтожает эффективным огнем мишени на полигоне.

Кстати, поиск и уничтожение проходили при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, которые провели обнаружение и передали информацию и координаты на пункт управления.

Боевые крылатые машины выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух-земля". Смотрите на видео, как происходит пуск ракет и поражение условного противника на земле.

 
 
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Современный истребитель-бомбардировщик может нести различные виды вооружений на своем борту, в том числе, неуправляемые реактивные ракеты для уничтожения...
 
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