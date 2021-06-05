Су-34 уничтожает цели на земле ракетами – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника на учении в Курганской области.

В ролике можно увидеть, как многоцелевая боевая машина обнаруживает цель, производит захват и уничтожает эффективным огнем мишени на полигоне.

Кстати, поиск и уничтожение проходили при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, которые провели обнаружение и передали информацию и координаты на пункт управления.

Боевые крылатые машины выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух-земля". Смотрите на видео, как происходит пуск ракет и поражение условного противника на земле.